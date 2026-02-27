샌디에이고 송성문, 시범경기서 빅리그 첫 안타 신고

▲ 페르난도 타티스 주니어(23번)와 웃음을 나누는 송성문

샌디에이고 파드리스에 입단한 새내기 송성문 선수가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시범경기에서 첫 안타를 쳤습니다.샌디에이고는 오늘(27일, 한국시간) 미국 애리조나주 굿이어 볼파크에서 열린 신시내티 레즈와의 원정 경기에서 10대 11로 패배했습니다.송성문 선수는 6번 타자 2루수로 선발 출전해 2타수 1안타를 치고 2볼넷 1삼진을 기록하며 세 번 누상에 나갔습니다.경기 전까지 안타가 없던 송성문 선수는 3경기 만에 안타를 쳐내 MLB 진출 이후 공식 경기에서 첫 안타를 기록했습니다.시범경기 타율은 0.167(6타수 1안타)이 됐습니다.2회초 선두 타자로 나온 송성문 선수는 우완 체이즈 번즈 선수의 바깥쪽 포심 패스트볼에 연달아 바람을 갈라 헛스윙 삼진을 당했습니다.이후 3회초 2사 1루에선 바뀐 투수 닉 산도 선수의 제구가 흔들리면서 볼넷으로 출루했습니다.6회초 선두 타자로 다시 선 송성문 선수는 그레이엄 애시크래프트 선수를 상대로 볼카운트 2스트라이크에서 시속 96.5마일(약 155.3㎞)의 커터를 받아쳐 좌익수 앞에 떨어지는 안타를 날렸습니다.이후 6회초 타선이 돌아 다시 타석에 선 송성문 선수는 우완 장피에르 오르티스 선수와 9구째 승부 끝에 볼넷으로 또 한 번 출루했습니다.이어 그는 7회말 수비에서 마르코스 카스타논 선수와 교체돼 경기를 마쳤습니다.(사진Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images, 연합뉴스)