"갑자기 계좌에 200만 원이"…토스증권 원화 주문 가능 금액 일시 오류

토스증권 모바일트레이딩시스템(MTS)과 웹트레이딩시스템(WTS) 상의 원화 주문 가능 금액이 실제와 수백만 원까지 차이가 나는 전산 오류가 간밤에 발생했습니다.



토스증권은 오늘(27일) 공지를 통해 전날 오후 8시 17분부터 8시 48분까지 약 31분간 MTS와 WTS 홈화면 내 원화 주문 가능 금액이 다르게 표시되는 오류가 발생했다고 밝혔습니다.



토스증권은 "원인은 증거금 관리 시스템의 일시적인 오류 현상"이라면서 현재 문제가 모두 해소돼 정상적인 서비스가 제공되고 있다고 전했습니다.



이어 "현재가 및 호가 조회는 정상적으로 제공됐으며, 주식 매매 주문에는 영향이 없었다는 점 안내드린다"고 덧붙였습니다.



앞서 인터넷 커뮤니티 등에서는 0원이어야 할 원화 주문 가능 금액이 200만 원으로 표시된다거나, 원래 표시돼야 할 금액보다 400만 원 정도 적게 나타나면서 매매 내역이 조회되지 않는 등 문제를 겪었다는 토스증권 이용자들의 글이 올라오기도 했습니다.



토스증권 측은 "서비스 이용 중 불편을 겪으신 고객님께 깊이 사과드린다. 시스템 전반을 철저하게 점검해 문제가 반복되지 않도록 노력하겠다"고 말했습니다.



