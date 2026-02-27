'다저스' 김혜성, WBC 합류 전 시범경기 첫 홈런

▲ LA 다저스의 김혜성

로스앤젤레스 다저스의 김혜성 선수가 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 야구대표팀 합류 전 마지막 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시범경기에서 첫 홈런을 쏘아 올리며 절정의 타격감을 뽐냈습니다.다저스는 오늘(27일, 한국시간) 미국 애리조나주 글렌데일 캐멀백 랜치에서 열린 시카고 화이트삭스와의 홈경기에서 7대 6으로 승리했습니다.9번 타자 2루수로 선발 출전한 김혜성 선수는 3타수 1안타 1홈런 1타점을 기록했습니다.이로써 김혜성 선수는 출전한 네 번의 시범경기에서 모두 안타를 기록하게 됐습니다.시범경기 타율은 0.462(13타수 6안타), OPS(출루율+장타율)는 1.154를 찍었습니다.2회말 1사 1루 첫 타석에서 1루수 땅볼로 물러난 김혜성 선수는, 4회말 두 번째 타석에서도 헛스윙 삼진을 당하며 다소 고전했습니다.하지만 팀이 5대 5로 맞선 6회말, 김혜성 선수의 방망이가 매섭게 돌았습니다.팀 동료의 홈런 직후 타석에 들어선 김혜성 선수는 우완 투수 타이슨 밀러의 5구째 시속 80.3마일(약 129.2㎞) 스위퍼를 걷어 올려 우측 담장을 넘기는 역전 솔로포를 터뜨렸습니다.역전승의 발판을 마련한 김혜성 선수는 7회 초 수비 때 교체되며 경기를 마쳤습니다.기분 좋은 홈런포로 예열을 마친 김혜성 선수는 내일 WBC 대표팀 합류를 위해 일본으로 향할 예정입니다.(사진=게티이미지)