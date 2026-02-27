김구 조롱에 이완용 찬양까지…삼일절 앞두고 틱톡 게시물 논란

▲ 틱톡에 올라온 김구 조롱과 이완용 찬양 영상 모습

삼일절을 앞두고 독립운동가 유관순 열사를 조롱하는 생성형 인공지능(AI) 영상이 논란이 된 상황에서 김구 선생을 조롱하는 게시물도 발견됐습니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(27일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "한 누리꾼이 제보해 줬다"며 "틱톡에 올라온 김구 사진에 '얼굴은 이게 뭐냐?, 사람은 맞음?'이라며 조롱했다"고 밝혔습니다.이어 "대표적인 친일 인사 이완용 사진에는 '와 포스 봐라, 바지에 지릴 뻔'이라며 찬양하는 문구를 올렸다"고 지적했습니다.그는 "삼일절을 앞두고 이러한 상황이 벌어져 정말로 안타까울 따름"이라며 "전문가들에게 물어보니 이런 콘텐츠에 대한 법 처벌은 쉽지 않다고 한다"고 말했습니다.그러면서 "이런 콘텐츠를 발견하게 되면 누리꾼들의 적극적인 신고로 영상 노출이 될 수 없도록 만드는 것이 가장 중요하다"며 "독립운동가들의 명예를 지켜주기 위한 캠페인도 꾸준히 펼쳐 나갈 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)