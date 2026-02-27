지난달 '악성 미분양' 다시 늘어…전국 2만 9,555가구

'악성 미분양'으로 불리는 준공 후 미분양이 지난달 다시 증가한 것으로 나타났습니다.



주택 매매 거래량은 전년 동월 대비 큰 폭으로 증가했습니다.



오늘(27일) 국토교통부가 발표한 1월 주택 통계에 따르면 지난달 말 기준 전국 미분양 주택은 6만 6천576가구로 전월 대비 0.1%(66가구) 늘었습니다.



지난해 12월 소폭 감소했다가 한 달 만에 다시 증가로 돌아섰습니다.



수도권이 1만 7천881가구로 12.6%(1천998가구) 늘었고 지방(4만 8천695가구)은 3.8%(1천932가구) 감소했습니다.



준공 후 미분양은 전국 2만 9천555가구로 집계돼 전월 대비 3.2%(914가구) 증가했습니다.



이 가운데 약 86.7%에 해당하는 2만 5천612가구가 지방 소재로 파악됐습니다.



경남이 3천537가구로 가장 많았고 이어 경북(3천268가구), 부산(3천249가구), 대구(3천156가구), 제주(2천102가구), 충남(2천21가구), 경기(1천996가구), 전남(1천983가구) 등 순이었습니다.



지난달 비아파트를 포함한 전국 주택 매매 거래량은 6만 1천450건으로 집계됐습니다.



전월 대비로는 2.3% 줄었으나 전년 동월과 비교하면 60.4% 늘어 증가폭이 컸습니다.



수도권(3만 142건)은 전월 대비 3.8%, 작년 대비로는 68.9% 증가했습니다.



서울(9천574건)은 거래량이 전월 대비 11.8%, 지난해 동월보다는 80.4% 늘었습니다.



지방(3만 1천308건)은 전월보다는 7.5% 줄었으나 지난해 대비로는 52.9% 증가했습니다.



아파트는 전국에서 4만 8천877건 거래돼 작년 대비 64.1% 증가했습니다.



전월 대비로는 0.2% 감소했습니다.



서울 아파트 거래량(5천945건)은 전월 대비 22.0%, 지난해 비교하면 83.9% 늘었습니다.



전국 전월세 거래량은 25만 3천410건으로 작년 동월 대비 26.3% 증가했습니다.



전월보다는 0.3% 줄었습니다.



임차 유형별로는 전세(8만 4천105건)가 전월 대비 3.6% 줄고 전년 동월보다는 2.7% 증가했습니다.



보증부 월세와 반전세 등을 포함한 월세 거래량은 16만 9천305건으로 전월 대비 1.4%, 전년 동월 대비로는 42.5% 각각 늘어 증가폭이 전세를 크게 웃돌았습니다.



1월 월세 거래량 비중은 66.8%로 전년 동기 대비 7.6%포인트 상승했습니다.



주택 공급 지표는 전월 대비 모두 감소했습니다.



1월 전국 주택 인허가는 1만 6천531가구로 전월보다 83.9% 줄었습니다.



수도권(8천636가구)은 89.5%, 서울(1천226가구)은 52.4% 각각 감소했고 지방(7천895가구)은 61.9%의 감소 폭을 보였습니다.



착공(1만 1천314가구)은 전월 대비 82.4% 감소했습니다.



수도권(7천529가구)이 81.3%, 서울(741가구)은 92.6%, 지방(3천785가구)은 84.1% 각각 줄었습니다.



공동주택 분양은 전월 대비 51.2% 감소한 7천900가구로 집계됐습니다.



수도권 전체(6천40가구)로는 전월 대비 41.5% 줄었으나 서울(959가구)은 120.5% 증가했습니다.



지방(1천860가구)은 68.3% 감소했습니다.



준공은 2만 2천340가구로 전월보다 8.4% 줄었습니다.



수도권(1만 1천660가구)은 28.9%, 서울(3천817가구) 증가했지만, 지방(1만 680가구)은 30.4% 감소했습니다.