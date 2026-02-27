정우주, 삼성과 연습경기서 3이닝 퍼펙트… WBC 출격 준비 완료

▲ 야구 대표팀 투수 정우주

월드베이스볼클래식(WBC) 마운드의 핵심인 '두 번째 선발' 중책을 맡은 정우주(한화 이글스)가 완벽한 투구로 우려를 씻어냈습니다.팀 대선배 류현진의 밀착 과외까지 더해져 한층 예리해진 구위를 뽐내며 대회를 정조준하고 있습니다.정우주는 어제(26일) 일본 오키나와현 가데나 구장에서 열린 삼성 라이온즈와의 연습경기에 등판해, 3이닝 동안 단 한 명의 타자도 출루시키지 않는 3탈삼진 무실점 퍼펙트 피칭을 선보였습니다.최고 구속은 시속 151㎞를 기록했으며, 대표팀은 정우주의 호투 속에 삼성을 16대 6으로 대파했습니다.지난 20일 첫 연습경기에서 홈런을 내주며 흔들렸던 모습은 온데간데없었습니다.경기 후 만난 정우주는 "지난 경기보다 밸런스가 잡혀 안심"이라면서도 "첫 타자와의 대결을 3볼로 시작한 부분은 더 신경 써야 한다"고 돌아봤습니다.이날 투구의 백미는 바깥쪽 꽉 찬 직구로 류지혁 선수를 삼진 처리한 장면이었습니다.정우주는 "박동원 선배가 커브 사인을 냈는데, 제가 직구를 던지고 싶다고 했다. 원하는 곳에 딱 들어갔다"며 미소 지었습니다.이번 캠프에서 정우주는 변화구 완성도를 높이는 데 공을 들이고 있습니다.든든한 조력자인 대표팀 선배 류현진은 슬쩍 조언을 건네며 큰 도움을 주고 있습니다.정우주는 "류현진 선배님과 친해지면서 많은 도움을 받고 있다"며 "대회 개막인 3월 5일에 맞춰 컨디션을 충분히 끌어올릴 수 있다"고 자신감을 보였습니다.생애 첫 성인 국가대표로 나서는 국제 대회지만 정우주의 시선은 더 높은 곳을 향해 있습니다.그는 "도쿄돔은 관중이 많아 오히려 몰입이 잘될 것 같다"며, "8강 이상 진출해 일본의 오타니 쇼헤이, 미국의 에런 저지 같은 메이저리그 거포들과 꼭 대결해 보고 싶다"고 눈을 반짝였습니다.(사진=연합뉴스)