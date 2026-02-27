설영우·양현준, 소속팀 유로파리그 16강행 불발

▲ 슈투트가르트와 경기에서 공중볼 다툼에 참여한 셀틱 양현준(오른쪽에서 두 번째)

국가대표 측면 수비수 설영우가 뛰는 츠르베나 즈베즈다(세르비아)와 윙어 양현준의 소속팀 셀틱(스코틀랜드)아 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 16강 진출에 실패했습니다.즈베즈다는 한국시간 오늘(27일) 세르비아 베오그라드의 라이코 미티치 스타디움에서 열린 2025-2026시즌 UEFA 유로파리그(UEL) 16강 플레이오프 2차전 홈 경기에서 LOSC 릴(프랑스)에 연장 승부 끝에 0대 2로 졌습니다.즈베즈다는 지난 20일 1차전 원정경기에서는 1대 0으로 이겼으나 오늘 패배로 합산 점수에서 1대 2로 밀려 결국 16강 무대에 오르지 못하게 됐습니다.챔피언스리그(UCL)에 이은 UEFA 클럽대항전의 2부 리그 격 대회인 유로파리그는 챔피언스리그처럼 리그 페이즈에서 36개 팀이 총 8개 팀과 한 번씩 맞대결해 1∼8위는 16강 토너먼트에 직행하고, 9∼24위는 PO를 통해 16강에 추가 합류하는 방식으로 치러집니다.리그 페이즈에서 즈베즈다는 15위, 릴은 18위에 올라 플레이오프에서 맞붙었습니다.즈베즈다의 주전 수비수 설영우는 이날 3-4-2-1 포메이션의 오른쪽 윙백으로 선발 출전해 연장전습니까지 120분 풀타임을 뛰었으나 팀 패배를 막지는 못했습니다.즈베즈다는 전반 4분 만에 선제골을 내줬습니다.뱅자맹 안드레가 오른쪽에서 올린 크로스를 올리비에 지루가 골문 앞에서 머리로 돌려놓아 즈베즈다 골망을 흔들었습니다.합산 점수에서 1대 1로 맞선 가운데 이후 추가 득점이 나오지 않았습니다.후반 33분 설영우가 상대 페널티아크 앞에서 기습적인 왼발슛을 시도했으나 골키퍼 선방에 막혔습니다.승부는 연장전으로 이어졌습니다.양 팀의 희비는 연장 전반 9분에 갈렸습니다.즈베즈다의 페널티지역 안 왼쪽에서 연결된 공을 펠리스 코헤이아가 페널티지역 중앙에서 잡아 골 지역 오른쪽으로 내주자 네이선 응고이가 오른발로 마무리해 릴을 16강으로 이끌었습니다.리그 페이즈 21위 셀틱은 11위 슈투트가르트(독일)와의 원정경기에서 킥오프 후 28초 만에 터진 루크 매코완의 선제골로 1대 0으로 이겼습니다.양현준으로부터 공을 건네받은 주니오르 아다무가 페널티지역 안 오른쪽으로 찔러주자 매코완이 빠져들어 가서 왼발로 골문 왼쪽 구석에 차 넣었습니다.하지만 더는 상대 골문을 열지 못했고 1차전 홈 경기에서의 1대 4 대패로 합산 점수에서도 2대 4로 뒤져 16강 진출이 무산됐습니다.양현준은 4-3-3 대형에서 오른쪽 2선에 선발로 배치돼 68분을 뛰고 후반 23분 베니아민 뉘그렌과 교체됐습니다.이로써 한국 선수 소속팀 중에서는 미트윌란(덴마크)만이 이번 시즌 유로파리그 16강에 나서게 됐습니다.국가대표 스트라이커 조규성과 중앙수비수 이한범이 뛰는 미트윌란은 리그 페이즈에서 3위를 차지해 구단 역사상 처음으로 유럽 클럽대항전 16강행 티켓을 손에 손에 넣었습니다.미드필더 황인범의 소속팀 페예노르트(네덜란드)는 리그 페이즈에서 29위에 처져 일찌감치 탈락했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)