김정은, 새 당지도부와 금수산 참배…참석자들과 기념사진

김정은 북한 총비서가 어제 새롭게 구성된 노동당 지도부를 대동하고 김일성과 김정일 시신이 안치된 금수산 태양궁전을 참배했습니다.조선중앙통신은 김 총비서가 "새로 선거된 제9기 당 중앙지도기관 성원들과 함께 금수산태양궁전을 찾으셨다"고 보도했습니다.공개된 사진을 보면 김정은 뒷줄에는 박태성, 조용원, 김재룡 등 정치국 상무위원이 자리했고, 김정은 총비서의 딸 주애는 참석하지 않았습니다.중앙통신은 또 김 총비서가 대회 참석자들과 당대회장인 4.25문화회관을 배경으로 기념사진을 찍었다고 전했습니다.일주일간의 제9차 당대회 일정을 마무리한 북한은 곳곳에서 기념행사도 이어갔습니다.평양체육관에서는 정치국 상무위원들을 비롯한 당 간부, 당대회 대표자들이 참석한 가운데 당대회 기념 대공연이 열렸습니다.평양을 대표하는 식당들인 목란관, 인민문화궁전, 옥류관, 청류관 등에서는 당대회 대표자들이 참석하는 기념연회가 진행됐습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)