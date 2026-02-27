뉴욕증시, '매도 트리거'가 된 엔비디아…혼조 마감

뉴욕증시 3대 주가지수가 엔비디아 실적 발표 이후 급변동성을 보이며 혼조세로 마감했습니다.



인공지능(AI) 산업의 핵심인 엔비디아가 강력한 실적을 기록했음에도 불구하고, 시장은 이를 '매도 트리거'로 삼으며 인프라 및 반도체주 투매 현상이 나타났습니다.



26일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 17.05포인트(0.03%) 오른 49,499.20에 거래를 마쳤습니다.



반면 S&P 500지수는 전장보다 37.27포인트(0.54%) 밀린 6,908.86, 나스닥지수는 273.69포인트(1.18%) 떨어진 22,878.38로 장을 마감했습니다.



엔비디아는 매출과 주당순이익(EPS)이 시장 예상치를 상회하고 주요 지표가 최고치를 경신했으나, 주가 선반영에 따른 피로감과 향후 성장성에 대한 의구심으로 개장 직후 주가가 급락했습니다.



이에 따라 필라델피아 반도체지수는 3% 넘게 하락했으며 TSMC, 브로드컴, AMD, 인텔 등 주요 반도체 관련주들이 일제히 약세를 보였습니다.



반면 그간 AI 공포로 부진했던 소프트웨어 업종은 반등에 성공했으며, 대표적 소프트웨어 ETF인 IGV는 2.16% 상승했습니다.



세일즈포스는 호실적과 저가 매수세 유입에 힘입어 4% 상승했으며, 하드웨어 종목 하락에 따른 반사이익을 누렸습니다.



업종별로는 금융이 1.29% 올랐고 산업, 에너지, 부동산도 강세를 보인 반면, 기술 업종은 1.81% 하락했습니다.



AI 대체 공포에 시달렸던 비자, 마스터카드, JP모건 등 금융 서비스 업종도 일제히 상승하며 반등하는 모습을 보였습니다.



시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 3월 기준금리 동결 확률을 96%로 반영하고 있으며, 공포지수로 불리는 VIX 지수는 전장 대비 3.90% 오른 18.63을 기록했습니다.