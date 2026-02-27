1. 백악관 "트럼프, 김정은과 대화 열려 있어"



트럼프 미국 대통령이 북한 김정은 위원장과 전제 조건 없이 대화를 하는 건 여전히 열려 있다고 밝혔습니다. 앞서 김 위원장은 핵보유국 지위를 인정하면 미국과 사이좋게 지내지 못할 이유가 없다고 말했습니다.



2. '법왜곡죄' 본회의 통과…오늘은 '재판소원법'



민주당이 추진해온 '사법 3법' 중 하나인 법왜곡죄가 국회 본회의를 통과했습니다. 오늘(27일)은 '4심제 논란'이 있는 재판소원법 표결이 이뤄질 예정입니다.



3. 강남·용산 하락 전환…"매각 유리한 상황 만들겠다"



강남과 서초, 용산의 아파트 가격이 2년 만에 떨어졌고 송파도 1년 만에 하락했습니다. 이재명 대통령은 밤사이 SNS를 통해 다주택자는 물론 1주택자도 투기·투자용은 정책 수단을 총동원해서 파는 게 유리한 상황을 만들겠다고 밝혔습니다.



4. 김병기 14시간 넘게 조사…오늘 2차 소환



불법 정치자금 수수를 비롯해 13가지 의혹을 받는 김병기 의원이 경찰에 출석해 14시간 넘게 조사를 받았습니다. 김 의원은 오늘 오전 다시 경찰에 출석합니다.