작년 주택 구입 의향 가구 30% 밑돌아…7년 만에 처음

지난해 일반 가구 중 주택 구입 의향이 있는 가구 비율이 30%를 밑돌았습니다.



이 비율이 30% 아래로 떨어진 것은 2018년 이후 7년 만에 처음입니다.



한국주택금융공사는 전국 만 19세 이상 가구주 5천 명을 대상으로 지난해 8∼11월 '2025년 주택금융 및 보금자리론 실태조사'를 한 결과 이같이 나타났다고 26일 밝혔습니다.



전체 일반 가구 중 주택 구입 의향 가구 비율은 2024년 32.5%에서 지난해 29.8%로 2.7% 포인트 하락했습니다.



반대로 구입 의향이 없는 가구 비율은 67.5%에서 70.2%로 상승했습니다.



주택 구입 의향 가구 비율은 지난 2018년 29.2%까지 하락한 뒤 반등해 2022년 38.0%까지 치솟았으나, 이후 다시 점차 줄었습니다.



지난해 무주택 가구 중 주택 구입 의향이 있는 가구 비율은 55.5%로 집계됐습니다.



지역별로 보면, 지난해 일반 가구 중 주택 구입 의향 가구 비율은 거주 지역이 서울인 경우가 32.7%로 가장 높았고, 경기(31.4%), 광역시(29.4%), 기타 지역(27.1%) 등의 순이었습니다.



연령대별로는 30대 이하가 58.2%로 집계됐고, 40대(44.9%), 50대(23.4%), 60대 이상(9.8%) 등이 뒤를 이었습니다.



주택 구입 의향 가구가 선호하는 주택 가격은 2024년 4억 7천957만 원에서 지난해 4억 6천210만 원으로 다소 낮아졌습니다.



선호 주택 유형은 아파트가 85.1%로 여전히 압도적이었지만, 2024년(86.1%)보다는 다소 줄었습니다.



일반 가구 중 주택금융상품을 이용 중인 가구 비율도 2024년 37.8%에서 지난해 36.4%로 하락했습니다.



주택담보대출이 24.2%에서 22.9%, 전세자금 대출이 11.7%에서 11.0%로 내렸습니다.



반면, 중도금 대출은 1.8%에서 2.2%, 월세자금 대출은 0.7%에서 0.8%로 각각 비율이 올랐습니다.



주택담보대출 의향 가구 중에서는 53.8%가 고정금리를, 29.9%가 혼합형 금리를, 16.3%가 변동금리를 각각 선호하는 것으로 나타났습니다.



고정금리 선호 비율이 2.9% 포인트, 변동금리 선호 비율이 3.7% 포인트 각각 전년보다 늘었습니다.



주택금융공사 관계자는 "고정·변동금리 선호자가 모두 증가한 것은 향후 금리변동 예측 불확실성이 높아진 데 따른 것으로 보인다"고 말했습니다.