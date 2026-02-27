미·이란 회담 종료…"상당한 진전, 내주 빈에서 논의 계속"

▲ 미국 이란 핵 협상

미국과 이란이 26일 스위스 제네바에서 재개한 핵협상 3차 회담이 종료되었다고 중재역인 바드르 알부사이디 오만 외무장관이 밝혔습니다.알부사이디 장관은 이날 오후 SNS를 통해 회담 일정이 마무리되었음을 알리며 "상당한 진전이 있었다"고 평가했습니다.양측 대표단은 협상을 계속하기로 뜻을 모았으며, 각국 정부와 협의를 거친 뒤 다음 주 오스트리아 빈에서 기술적 차원의 논의를 이어갈 예정입니다.후속 회담 장소인 빈에는 국제원자력기구(IAEA) 본부가 위치해 있으며, 이번 회담에는 라파엘 그로시 IAEA 사무총장도 직접 참여한 것으로 확인되었습니다.이날 미국 측에서는 도널드 트럼프 대통령의 중동특사 스티브 윗코프와 재러드 쿠슈너가 참석했고, 이란에서는 아바스 아라그치 외무장관이 대표로 나섰습니다.협상은 이전과 동일하게 오만 외무장관이 양측을 오가며 안을 전달하는 간접 방식으로 진행되었습니다.이란 측 고위 관계자에 따르면, 이란은 이번 회담에서 우라늄 농축의 '일시 동결'과 IAEA 감독하의 농축도 하향 조정 등을 제안한 것으로 알려졌습니다.하지만 이란은 미사일 시스템이나 방위산업 프로그램에 대한 논의는 배제했으며, 영구적인 농축 중단이나 핵시설 해체 등 미국의 핵심 요구사항은 전적으로 거부한다는 입장을 분명히 했습니다.반면 미국은 이란 내 주요 핵시설 3곳의 해체와 농축 우라늄 전량 인도를 요구하는 등 여전히 강경한 입장을 고수하고 있어 향후 빈에서의 기술적 협의가 관건이 될 전망입니다.