뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"즉시 대피" 재난 문자에 아비규환…알고 보니 '황당'

SBS 뉴스
작성 2026.02.27 08:01 조회수
PIP 닫기
끝으로 어제 오전 경북 안동시가 화재 대피 재난 문자를 발송했는데 알고 보니 훈련이었다는 소식으로 시민들 혼란스러웠겠어요.

어제 오전에 안동시 도심 전역에 긴급 재난 문자가 울려 퍼졌습니다.

서부동 중앙상가에서 화재가 발생했으니 차량은 우회하고 시민들은 즉시 대피하라는 내용이었는데요.

문자를 받은 주민들은 실제 화재인 줄 알고 상가 건물 밖으로 뛰쳐나오는가 하면 가족과 지인들에게 전화를 걸어 안부를 확인하느라 도심 전체가 한바탕 난리가 났습니다.

그런데 7분 뒤에 해당 화재는 훈련 상황이라는 정정 문자가 다시 날아왔습니다.

훈련 중이라는 사전 고지 없이 실제 대피를 지시하는 문자를 보낸 뒤 7분이 지나서야 실수였다며 수습에 나선 것입니다.

시민들은 짐 싸서 뛰어나왔는데 허탈하다, 재난 문자가 무슨 장난이냐라며 항의를 쏟아냈는데요.

안동시는 실수가 있었다며 고개를 숙였지만 시민 안전과 직결된 재난 문자 체계에 구멍이 뚫렸다는 지적은 피하기 어려워 보입니다.

(화면출처 : 매일신문)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지