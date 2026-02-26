뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

프랑스 법원, '테러 옹호 혐의' 이란인 징역 1년·영구 추방

전형우 기자
작성 2026.02.26 23:27 조회수
프랑스 법원, '테러 옹호 혐의' 이란인 징역 1년·영구 추방
▲ 프랑스에 구금됐다 풀려난 이란 여성 마흐메디 에스판디아리

소셜미디어(SNS)를 통해 테러를 옹호한 혐의로 프랑스에서 구금되었다 풀려난 이란 여성이 26일 1심에서 징역 1년과 영구 추방을 선고받았습니다.

파리 법원은 이날 30대 이란 여성 마흐메디 에스판디아리의 테러 옹호 혐의를 유죄로 인정하고 이같이 선고했다고 AFP 통신이 전했습니다.

이 여성은 팔레스타인 지지 및 극단적 반유대주의 텔레그램 채널을 운영하며 헤즈볼라나 하마스 연계 조직의 성명을 게재하는 등 이슬람 저항 행위를 전파하고, 프랑스 내 구체적인 행동을 촉구한 혐의로 기소되었습니다.

에스판디아리는 지난해 2월 체포되었다가 프랑스와 이란 정부 간의 협상을 통해 같은 해 10월 조건부 석방 상태에서 재판을 받아왔습니다.

이란 정부도 이에 대응하여 2022년 5월부터 간첩 혐의로 구금해 온 프랑스인 2명을 조건부 석방했습니다.

다만 이 프랑스인들은 이란 정부의 출국 허가를 받지 못해 현재 주이란 프랑스 대사관에 체류 중인 것으로 알려졌습니다.

프랑스 사법부가 에스판디아리에 대한 선고를 내림에 따라, 향후 양국 간 추가 협상을 통해 자국민 교환이 최종적으로 이루어질 것으로 전망됩니다.

(사진=AFP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지