엡스타인 파일에 호킹 박사…비키니 여성들 누구냐 논란

▲ 호킹과 비키니를 입은 여성들

최근 공개된 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인 파일에 물리학자 고 스티븐 호킹이 비키니를 입은 여성들과 함께 있는 사진이 포함되어 논란이 되고 있습니다.25일 영국 더타임스와 텔레그래프에 따르면 최근 미국 법무부가 공개한 엡스타인 파일에는 호킹이 여성 두 명과 함께 있는 사진이 담겼습니다.사진 속 호킹은 선베드에 누워 있으며, 그의 양옆에서는 비키니 차림의 여성들이 칵테일을 들고 포즈를 취하고 있습니다.이 사진은 엡스타인이 미성년자 성매매 알선 혐의로 기소되기 5개월 전인 2006년 3월, 카리브해 세인트 토머스 섬에서 열린 과학 심포지엄 당시 촬영된 것으로 알려졌습니다.해당 심포지엄은 엡스타인이 후원했으며 호킹을 포함한 과학자 21명이 참석했습니다.호킹은 이 자리에서 양자 우주론 관련 강연을 진행했습니다.사진이 공개되자 호킹 박사 곁의 여성들이 엡스타인에게 성 착취를 당한 피해자라는 주장이 제기되었습니다.당시 심포지엄에 참석했던 2019년 노벨 물리학상 수상자 필립 제임스 피블스는 "어느 순간 예쁘고 젊은 여성들이 나타나 말없이 서 있었다"며, "그들이 엡스타인으로 인해 고통받았던 사람들이라고 생각한다"고 주장했습니다.그러나 호킹의 유족은 해당 여성들이 호킹의 간병인이었으며, 모든 일정에 동행했다고 즉각 반박했습니다.호킹 유족 대변인은 호킹이 운동신경질환(NMD)으로 인해 24시간 의료 서비스에 의존해야 했던 점을 강조하며, "부적절한 행동을 했다는 어떠한 암시도 잘못된 것이며 설득력이 없다"고 밝혔습니다.호킹은 50년 넘게 NMD를 앓다 지난 2018년 76세로 사망했으며, 이번에 공개된 엡스타인 파일에서 그의 이름은 250회 이상 언급된 것으로 전해졌습니다.(사진=미국 법무부 제공, 연합뉴스)