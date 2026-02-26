'미국파'도 뜨겁다…'나란히 멀티히트'

<앵커>



대표팀 합류가 초읽기에 들어간 '메이저리그 태극전사'들의 방망이도 달아오르고 있습니다. 이정후, 김혜성 선수가 나란히 멀티 히트를 터뜨렸습니다.



이성훈 기자입니다.







대표팀 주장 이정후는 밀워키 전 3회 우전 안타로 4경기 연속 안타를 기록한 뒤 4회 우익수 쪽 깊숙한 타구로 시범경기 첫 3루타를 만들었습니다.



이정후는 경기가 끝난 뒤 샌프란시스코로 이동했고, 고우석과 존스, 위트컴을 만나 내일(27일) 오사카에 도착하는 항공편에 오릅니다.



하루 늦게 일본으로 떠날 LA 다저스의 김혜성도 맹활약을 펼쳤습니다.



애리조나 전에 1번 타자로 나와 1회 우전 안타를 뽑아낸 뒤 곧장 2루 도루에 성공했고, 5회에는 노아웃 1-2루 기회에서 중전 적시타를 터뜨린 뒤 또 한 번 2루를 훔쳤습니다.



시범경기 들어 처음 나선 중견수 수비도 인상적이었습니다.



1회, 짧은 타구를 전력 질주에 이은 슬라이딩 캐치로 잡아냈고, 4회에는 머리 뒤로 넘어가는 타구를 담장에 부딪히며 잡아내 '멀티 포지션' 능력을 뽐냈습니다.



