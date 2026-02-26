뚝 떨어져 벤츠 덮치고 또…"운전대 잡기 전에" 주장

이미지 확대하기

<앵커>어젯(25일)밤 서울 반포대교를 달리던 포르쉐 차량 한 대가 다리 아래로 추락했습니다. 추락한 차량 안에선 프로포폴과 주사기들이 무더기로 발견돼, 경찰이 30대 운전자를 긴급체포했습니다.보도에 권민규 기자입니다.<기자>어제저녁 서울 반포대교 인근 강변북로.갑자기 공중에서 나타난 차량 한 대가 주행 중이던 차량을 덮치더니 시야에서 사라집니다.바로 아래 한강공원에서 포착된 장면에선, 충돌음과 함께 차량 한 대가 빙글빙글 세 바퀴를 돌며 하늘에서 뚝 떨어집니다.[양세중/목격자 : 뭐가 떨어지는 거예요. 저 위에서. 스파크가 엄청 크게 튀었어요. 소리도 되게 위협적이고. 보니까 차량이 뒤집어져 있더라고요.]사고는 어젯밤 8시 40분쯤 30대 여성 A 씨가 몰던 포르쉐 SUV 차량이 반포대교 북단 분기점에서 가드레일을 뚫고 추락하면서 시작됐습니다.바로 아래 강변북로를 달리던 벤츠 차량을 1차로 충돌한 뒤, 다시 한강공원까지 총 20미터 아래로 추락한 겁니다.차량은 형체를 알아보기 어려울 정도로 찌그러졌는데 40대 벤츠 운전자는 물론 A 씨도 생명에는 지장이 없는 상태입니다.출동한 경찰과 소방 당국은 포르쉐 차량에서 쏟아져 나온 수면마취제 프로포폴과 주사기를 무더기로 발견했습니다.A 씨는 경찰 조사에서 운전대를 잡기 전 병원에서 프로포폴을 맞은 뒤 정신과 약물을 투약했다고 주장한 걸로 전해졌습니다.[오인석/대한약사회 부회장 : 프로포폴은 향정신성 의약품이에요. 그러니까 마약류고요. 정상적인 경로를 통해서 외부에서 해당 의약품을 가지고 있었다라는 건 불가능하죠.]경찰은 약물 운전과 마약류관리법 위반 혐의로 A 씨를 입건하고, A 씨에게 약물을 제공한 의료기관도 조사할 방침입니다.(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 최재영, 화면제공 : 연합뉴스TV, 시청자 : 양세중)