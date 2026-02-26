"마진 못 채우면" 공포의 전화…대금 233일 미루더니

<앵커>



납품업체를 상대로 갑질 논란이 불거진 쿠팡이 22억 원에 달하는 과징금을 부과받았습니다. 공정거래위원회는 쿠팡이 납품업체에 물건값을 지나치게 낮추라고 요구하고, 광고비 부담까지 떠넘긴 것으로 판단했습니다.



백운 기자가 보도합니다.



<기자>



쿠팡에 10년 넘게 생활용품을 납품해 온 김 모 씨.



40% 내외로 설정되는 목표 이익을 채우지 못하면 쿠팡에서 전화가 왔습니다.



[김 모 씨/쿠팡 납품업체 관계자 : 마진을 채우지 못하면 부족한 금액을 광고비와 쿠팡 체험단, 프리미엄 데이터 (수수료) 이런 항목으로 메우라고 강요를 합니다.]



난색을 표하면 발주 축소와 중단 압박이 들어왔다는 게 김 씨 주장입니다.



납품업체에 대한 갑질 의혹을 조사해 온 공정거래위원회는 쿠팡이 불공정행위를 했다고 판단하고 시정명령과 과징금 21억 8천500만 원을 부과했습니다.



공정위 조사 결과 쿠팡은 지난 2020년부터 2년여간 납품업체에 이익률 목표치를 주고 이에 못 미치면 납품가격 인하와 추가 광고비 등을 압박했습니다.



쿠팡이 상품 대금 2천800억 원을 법정 기한인 60일을 넘겨 지급한 사실도 확인됐습니다.



최장 233일까지 지연 지급됐는데, 8억 5천만 원에 달하는 지연이자도 주지 않은 것으로 조사됐습니다.



소비자 체험단 행사를 하겠다며 납품업체로부터 받은 상품 비용 5억 3천만 원을 돌려주지 않은 것도 제재 대상이 됐습니다.



공정위는 다만, 단가 인하와 광고비 강요의 경우 납품업체 피해 규모를 정확히 산정하지 못해 법정 상한에 맞춰 각각 5억 원의 정액 과징금을 부과했습니다.



[조원식/공정거래위원회 유통대리점조사과장 : (쿠팡 측이) 증거가 잘 남지 않는 전화나 문자나 카카오톡, 이런 걸로 개별적으로 연락을 해서….]



쿠팡은 손실 보전을 위해 광고 등을 강요하거나 부당한 발주 중단을 한 사실이 없다면서 법적 대응을 예고했습니다.



쿠팡은 지난 2021년에도 광고비 강요로 과징금 33억 원을 부과받았지만 불복해, 대법원에서 공방이 벌어지고 있습니다.



