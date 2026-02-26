미국 내 '15% 관세' 엇박자…기업들은 잇단 '환급 소송'

<앵커>



미국 연방대법원이 상호관세에 무효 판결을 내린 이후, 관세 정책을 둘러싼 미국 내 혼란이 가중되고 있습니다. 트럼프 대통령은 전 세계 관세를 15%로 올리겠다고 했지만, 미 행정부 내부에서는 엇박자가 나고 있습니다. 또 미국 기업들도 그동안 낸 관세를 돌려달라며 무더기 소송에 나섰습니다.



제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표는 방송에 나와 현재 글로벌 임시관세 10%를 일부 국가에 15%로 올리고, 그 이후 몇몇 나라는 더 높은 관세를 부과하게 될 것이라고 밝혔습니다.



[제이미슨 그리어/미 무역대표부 대표 (출처: 폭스 비즈니스) : 지금도 10% 관세가 적용되고 있습니다. 일부 국가에서는 15%까지 올라갈 것이고, 다른 국가에서는 더 높아질 수 있습니다.]



해싯 백악관 국가경제위원장은 15%로 글로벌 관세 인상이 "여전히 논의 중"이라면서 "현존하는 협상과 합의들 상태에 달려있다"고 말했습니다.



트럼프 대통령은 전 세계 관세를 15%로 인상하겠다고 했지만 무역대표부 대표는 일부 국가만 15% 인상, 백악관 핵심 참모는 15% 인상 자체가 논의 중이라며 불확실성을 드러낸 겁니다.



한국과 유럽연합 등 각국과의 무역 합의 유지 문제가 얽혀 있는 관세 인상 여부와 시점 모두 행정부 내 이견이 있는 것으로 보입니다.



현재 관세가 만료되는 150일 이후 관세를 강화하기 위한 미 행정부 움직임은 본격화되고 있습니다.



그리어 미 무역대표부 대표는 무역법 301조 조사 공고가 향후 며칠 또는 몇 주 안에 관보에 게시될 것이라고 밝혔습니다.



미 상무부는 안보 위협을 이유로 무기한 무제한 관세율을 적용할 수 있는 무역확장법 232조 조사에 매진하고 있는 것으로 알려졌습니다.



하지만 관세 불확실성에 따른 미국 내 혼란은 더 커지고 있습니다.



대법원 판결 이후 페덱스, 로레알, 다이슨 등 수십 곳이 추가로 소송에 합류해 상호관세 환급 소송을 낸 기업이 1천800곳이 넘었습니다.



