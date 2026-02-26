[똑소리E] 관세 무효, 원화 살렸지만…시진핑 먼저 웃나? 그 다음은

트럼프 경제정책의 핵심, 전세계를 향한 '관세 공격'은 위법이라고 미국 대법원이 제동을 걸었습니다. 미국 정부가 하루 약 5억 달러씩 벌어들이던 '금싸라기 수입원'이 하루 아침에 증발해 버렸습니다. 트럼프 정부는 곧장 다른 법을 근거로 관세 부과를 이어가고 있지만, 자세히 들여다보면 '반쪽 부활'입니다. 2025년부터 우리를 떨게 했던 '관세 전쟁'의 동력이 확실히 힘이 빠진 모습입니다.



그런데 이 소식, 우리에게는 참 복잡미묘한 문제입니다. 호재와 악재가 뒤섞여 있는데, 장기적으로는 '악재'로 작용할 수 있는 지점들이 곳곳에 지뢰처럼 숨어 있습니다.



1. 트럼프 정부가 온 세상을 상대로 한껏 휘둘러 온 칼 '관세', 왜 채 1년도 못돼 자국 대법원의 철퇴를 맞게 됐을까?



2. 트럼프 관세의 힘이 빠지자, 왜 우리 돈 원화 가치가 올라가는 걸까?



3. 6천 선을 돌파한 코스피에도 힘을 실어줄까?



4. 그런데 왜, 한국에는 '반짝 호재'이고 결국 웃는 자는 중국이 되리라는 분석이 나오는 걸까?



5. 트럼프 정부가 '먼저 협조한 동맹'인 한국 곳간에 돋보기를 들고 나타나 감놔라 배놔라 할 가능성이 한층 커졌다고? (한국에서 돈 벌어 미국에서 로비해 온 쿠팡도 뭔가 얻어갈 거라고?)



