CGV, 제로베이스원 2026 월드투어 공연 생중계

CGV는 '2026 제로베이스원 월드투어 [히어 앤 나우] 앙코르 인 서울'을 오는 3월 14일 오후 6시 생중계로 선보인다고 26일 밝혔다.



'2026 제로베이스원 월드투어 [히어 앤 나우] 앙코르 인 서울(2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN SEOUL)'은 3월 13일부터 15일까지 사흘간 서울 KSPO DOME에서 개최되는 앙코르 콘서트다. CGV는 이 가운데 14일 공연을 극장에서 실시간으로 중계한다. 특히 이번 서울 공연은 15만 관객을 동원했던 2025 월드투어의 대미를 장식하는 앙코르 공연으로 더욱 뜨거운 기대를 모으고 있다.



앞서 지난 19일 일본 K-아레나 요코하마에서 열린 '2026 제로베이스원 월드투어 [히어 앤 나우] 앙코르 인 가나가와(2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN KANAGAWA)' 공연도 생중계했다. CGV서면, 용산아이파크몰, 왕십리, 영등포타임스퀘어 등 주요 극장에서 생중계해 뜨거운 반응을 얻은 바 있다.



이번 서울 공연 생중계는 일본 공연의 흥행 열기를 이어 또 한 번 팬들의 큰 호응을 이끌어낼 것으로 기대된다. 생중계는 CGV용산아이파크몰, 영등포타임스퀘어, 연남, 왕십리, 강남, 대전터미널, 대구, 서면 등 전국 주요 극장에서 만나볼 수 있다. 예매는 26일 오후 5시부터 순차적으로 CGV 모바일 앱을 통해 가능하다. 생중계를 기념해 모든 관람객에게 제로베이스원 9인 단체 엽서를 증정할 예정이다. 자세한 내용은 CGV 모바일 앱에서 확인할 수 있다.



CJ CGV 전정현 콘텐츠운영팀장은 "지난 일본 앙코르 공연 생중계에 대한 팬들의 뜨거운 반응을 통해 제로베이스원의 인기는 물론 K-POP 라이브 콘텐츠에 대한 극장 수요를 다시 한번 확인했다"며 "이번 서울 앙코르 공연 역시 팬들에게 의미 있는 순간으로 기억될 수 있도록 최적의 관람 환경을 제공하겠다"고 말했다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)