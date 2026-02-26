민주 김교흥, 인천시장 선거 불출마…"박찬대 돕겠다"

▲ 6·3 지방선거 인천시장에 도전하는 더불어민주당 김교흥 의원이 지난 23일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석하고 있다.

민주당 김교흥(3선·인천 서구갑) 의원이 6·3 지방선거에서 인천시장 선거에 나가지 않고 같은 당 박찬대(3선·인천 연수갑) 의원을 돕기로 했습니다.김 의원은 이날(26일) 국회 기자회견에서 "지방선거 완승과 이재명 정부의 성공을 위해 더 큰 선택을 하고자 한다"며 이같이 밝혔습니다.지난달 인천시장 출마를 선언했던 그는 "어제 불출마를 결정한 뒤 아침에 박 의원을 만나 얘기했다"며 "박 의원이 시장이 될 수 있게 박 의원을 지지하며 도와줄 것"이라고 말했습니다.앞서 박 의원은 전날 언론 인터뷰에서 "다음 달 2일 인천 모교에서 출판기념회를 하는 전후에 (인천시장) 출마 여부를 발표해야 하지 않을까 싶다"고 말했습니다.박 의원은 이 대통령과 가까운 사이로, 이 대통령은 지난 22일 박 의원의 '안중근 의사 유묵 귀환' SNS 글을 공유하며 "수고 많으셨다"고 격려한 바 있습니다.이를 두고 이른바 명심(이 대통령의 의중)을 보여준 것 아니냐는 해석이 정치권에서 나왔습니다.이 대통령은 최근 SNS로 서울시장 예비후보인 정원오 성동구청장, 부산시장 예비후보인 전재수 의원 등의 글을 공유하면서 여당 내 지방선거 유력 출마자에게 우회적으로 힘을 실어주고 있다는 평가를 받고 있습니다.(사진=연합뉴스)