"투약 후 운전했다"…추락 포르쉐 안 '무더기' 정체

<앵커>



어제(25일)저녁, 서울 반포대교를 달리던 포르쉐 승용차가 다리 아래로 추락했습니다. 이 사고로 운전자 2명이 다쳤는데, 추락한 차 안에서는 프로포폴 등 마취용 약물과 일회용 주사기가 다량 발견됐습니다. 운전자는 경찰 조사에서 약물을 투약한 뒤에 운전했다고 인정한 것으로 전해졌습니다.



동은영 기자가 취재했습니다.



<기자>



퇴근하는 차량들 위로 검은 물체가 갑자기 떨어지더니 몇 바퀴를 굴러 그대로 더 아래쪽으로 튕겨져나갑니다.



어제저녁 8시 40분쯤, 서울 반포대교를 달리던 포르쉐 차량이 갑자기 다리 아래 한강 둔치로 추락했습니다.



반포대교 난간을 뚫고 떨어진 포르쉐는 곧이어 강변북로를 달리던 벤츠 차량을 덮쳤고, 이후 잠수교 북단 근처 한강 둔치로 떨어진 겁니다.



이 사고로 포르쉐 운전자인 30대 여성 A 씨가 타박상을 입고 병원으로 옮겨졌고, 피해 차량 운전자인 40대 남성도 다쳤습니다.



2명 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.



퇴근 시간대 시민들이 많이 찾는 한강 둔치 쪽으로 추락했지만, 다행히 추가 인명 피해는 없었습니다.



A 씨가 몰던 포르쉐에서는 마취용 약물이 다량 발견됐습니다.



'프로포폴'이 적힌 빈 병은 물론, 약물이 채워진 일회용 주사기, 혈관에 삽입해 쓰는 의료용 관까지 있었습니다.



병원 치료를 받은 A 씨는 도로교통법상 약물운전과 마약류관리법 위반 혐의로 긴급 체포됐습니다.



경찰은 오늘 A 씨를 상대로 어떤 약물을 투약한 상태로 운전했는지 등 정확한 사고 원인을 추궁했는데, A 씨는 조사에서 운전대를 잡기 전 약물을 투약했다고 인정한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 또, A 씨가 약물을 소지하게 된 경위, 출처 등도 조사할 계획입니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 최혜란, 화면출처 : 연합뉴스TV)