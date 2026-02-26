이 대통령 "자본시장 정상화…부동산 넘지 못할 벽 아냐"

<앵커>



이재명 대통령이 우리 자본시장도 조금씩 정상화되고 있다며 속도를 높이기 위한 추가적인 제도 개혁 추진을 시사했습니다. 망국적 부동산 공화국 해체도 넘지 못할 벽은 아니라며 부동산 시장 정상화 의지를 재차 강조했습니다.



박예린 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘(26일) 오후 청와대에서 열린 대통령주재수석보좌관회의.



이재명 대통령은 사회 모든 영역에서 국가 정상화가 진척되고 있다면서, 자본시장도 정상화의 길을 가고 있다고 언급했습니다.



[이재명 대통령 : 한때 코리아 디스카운트라는 이름으로 우리가 가진 자산들이 저평가됐는데, 이제 조금씩 정상화돼서 많이 개선되고 있습니다.]



어제 사상 최초로 코스피가 6천 포인트를 돌파한 것을 염두에 둔 발언으로 풀이됩니다.



이 대통령은 다만 아직 국가 정상화가 충분히 이뤄졌다고 보기 어렵다면서 어제 국회를 통과한 상법 개정안과 주가 누르기 방지법 등 추가적인 제도 개혁을 시사했습니다.



[이재명 대통령 : 이제 앞으로 주가 누르기 방지법 같은 추가적인 제도 개혁이 뒷받침되면 이런 정상화의 흐름도 더 크게 될 것 같습니다.]



이 대통령은 부동산 시장 정상화 의지도 다시 한번 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 망국적인 부동산 공화국을 해체하는 것 역시도 결코 넘지 못할 벽은 아닙니다.]



서울 지역을 중심으로 집값이 떨어지고 매물도 증가하고 있다며 생산적 금융으로의 자본 대전환을 가속해야 한다고 말했습니다.



이 대통령은 또 국고보조금을 부정 수급하다 적발된 사례가 늘고 있다며 국민 혈세를 도둑질하다가 걸리면 전액 환수는 물론 몇 배에 이르는 경제적 제재도 검토할 것이라고 강조했습니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 장현기)