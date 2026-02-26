안현민 만루포·김도영 백투백…WBC 대표팀 16대 6 대승

▲ 26일 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 야구대표팀과 삼성 라이온즈 연습경기에서 5회말 1사 만루 대표팀 2번 타자 안현민이 만루 홈런을 날린 뒤 그라운드를 돌고 있다
2026 월드베이스볼클래식(WBC)을 준비하는 한국 야구대표팀이 화끈한 방망이를 앞세워 기분 좋은 4연승을 달렸습니다.
류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 오늘(26일) 일본 오키나와현 가데나의 가데나 구장에서 열린 삼성 라이온즈와 연습경기에서 16-6으로 대승했습니다.
지난 20일 삼성과 치른 첫 번째 연습경기에서 패했던 대표팀은 이날 경기를 포함해 내리 4경기에서 승리했습니다.
대표팀은 일주일 뒤인 다음 달 5일 체코전을 시작으로 WBC C조 조별리그 일정을 시작합니다.
이날 대표팀은 안현민(kt wiz)과 김도영(KIA 타이거즈)의 홈런을 포함, 장단 16안타로 화끈한 타격감을 자랑했습니다.
대표팀은 1회초 선발 소형준(kt)이 안타 2개와 볼넷 1개를 내주는 등 흔들리며 2점을 먼저 내줬습니다.
2회말 구자욱(삼성)의 1타점 2루타와 신민재(LG 트윈스)의 1타점 안타, 박해민(LG)과 안현민(kt)의 밀어내기로 경기를 뒤집은 대표팀은 4회말 박해민의 적시타로 1점을 보태 5-2로 달아났습니다.
그리고 5회말 무려 10점을 뽑는 화력을 자랑했습니다.
문현빈(한화)과 박동원(LG)이 연달아 2타점 2루타를 때렸고, 안현민은 1아웃 만루에서 삼성 투수 김백산을 상대로 가운데 펜스를 넘어가는 만루포를 작렬했습니다.
이번 연습경기 안현민의 두 번째 홈런입니다.
곧이어 타석에 등장한 김도영도 연속타자(백투백) 좌월 홈런을 쏘아 올렸습니다.
대표팀은 공격의 고삐를 늦추지 않고 문현빈까지 1타점 적시타를 쳐 15-2로 점수를 벌렸습니다.
신인급 투수들이 대량 실점한 삼성은 8회초 양우현과 이성규가 각각 2점 홈런을 쳐 체면치레를 했습니다.
대표팀 마운드에서는 선발 소형준이 3이닝 6피안타 2실점으로 임무를 마쳤고, 두 번째 투수로 등판한 정우주(한화)는 한 명도 출루시키지 않고 3이닝 3탈삼진 무실점으로 역투했습니다.
대표팀은 내일 같은 장소에서 KT와 오키나와 마지막 연습경기를 치른 뒤 모레 일본 오사카로 이동해 WBC 공식 평가전을 준비합니다.
(사진=연합뉴스)
댓글