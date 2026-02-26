안현민 만루포·김도영 백투백…WBC 대표팀 16대 6 대승

▲ 26일 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 야구대표팀과 삼성 라이온즈 연습경기에서 5회말 1사 만루 대표팀 2번 타자 안현민이 만루 홈런을 날린 뒤 그라운드를 돌고 있다

2026 월드베이스볼클래식(WBC)을 준비하는 한국 야구대표팀이 화끈한 방망이를 앞세워 기분 좋은 4연승을 달렸습니다.류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 오늘(26일) 일본 오키나와현 가데나의 가데나 구장에서 열린 삼성 라이온즈와 연습경기에서 16-6으로 대승했습니다.지난 20일 삼성과 치른 첫 번째 연습경기에서 패했던 대표팀은 이날 경기를 포함해 내리 4경기에서 승리했습니다.대표팀은 일주일 뒤인 다음 달 5일 체코전을 시작으로 WBC C조 조별리그 일정을 시작합니다.이날 대표팀은 안현민(kt wiz)과 김도영(KIA 타이거즈)의 홈런을 포함, 장단 16안타로 화끈한 타격감을 자랑했습니다.대표팀은 1회초 선발 소형준(kt)이 안타 2개와 볼넷 1개를 내주는 등 흔들리며 2점을 먼저 내줬습니다.2회말 구자욱(삼성)의 1타점 2루타와 신민재(LG 트윈스)의 1타점 안타, 박해민(LG)과 안현민(kt)의 밀어내기로 경기를 뒤집은 대표팀은 4회말 박해민의 적시타로 1점을 보태 5-2로 달아났습니다.그리고 5회말 무려 10점을 뽑는 화력을 자랑했습니다.문현빈(한화)과 박동원(LG)이 연달아 2타점 2루타를 때렸고, 안현민은 1아웃 만루에서 삼성 투수 김백산을 상대로 가운데 펜스를 넘어가는 만루포를 작렬했습니다.이번 연습경기 안현민의 두 번째 홈런입니다.곧이어 타석에 등장한 김도영도 연속타자(백투백) 좌월 홈런을 쏘아 올렸습니다.대표팀은 공격의 고삐를 늦추지 않고 문현빈까지 1타점 적시타를 쳐 15-2로 점수를 벌렸습니다.신인급 투수들이 대량 실점한 삼성은 8회초 양우현과 이성규가 각각 2점 홈런을 쳐 체면치레를 했습니다.대표팀 마운드에서는 선발 소형준이 3이닝 6피안타 2실점으로 임무를 마쳤고, 두 번째 투수로 등판한 정우주(한화)는 한 명도 출루시키지 않고 3이닝 3탈삼진 무실점으로 역투했습니다.대표팀은 내일 같은 장소에서 KT와 오키나와 마지막 연습경기를 치른 뒤 모레 일본 오사카로 이동해 WBC 공식 평가전을 준비합니다.(사진=연합뉴스)