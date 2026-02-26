아기 분유 오염 사태에…EU, 중국산 원료 검역 강화

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

지난해 말과 올해 초 유럽에서 아기 3명의 생명을 앗아간 분유 오염 사태의 원인이 중국산 원료로 드러나면서, 유럽연합 EU가 통관 검역을 강화하기로 했습니다.현지 시간 25일 AFP통신에 따르면 분유 오염 사태는 지난해 12월 처음으로 발견됐습니다.이로 인해 네슬레, 다논, 락탈리스 등 유럽에 본사를 둔 유명 식품기업들이 일부 EU 회원국들을 포함해 세계 60여 개국에서 리콜을 실시했습니다.지금까지 파악된 사망 유아 3명은 프랑스에서 리콜된 분유를 섭취한 것으로 나타났습니다.당국은 분유 원료로 쓰인 한 중국 기업의 아라키돈산(arachidonic acid) 오일이 구토 등을 유발하는 식중독 독소인 '세레울라이드 독소'에 오염됐다고 보고 있습니다.당국은 이 중국 업체의 이름을 공식 공표하지 않았지만, '카비오 바이오테크'라는 업체인 것으로 알려졌습니다.이에 따라 EU는 중국에서 수입되는 아라키돈산 오일에 대해 성분 검사에서 세레울라이드 독소가 없다는 증명서가 있어야만 통관시키도록 검역을 강화하기로 했습니다.또 이미 중국을 출발해 유럽행 배에 실린 선적분들에 대해서는 앞으로 2개월 동안 물량 절반에 대해 물리적 검사를 실시하기로 했습니다.지난주 EU 기관 2곳은 유럽에서 세레울라이드 독소에 노출될 확률이 현재는 낮다고 판단했습니다.중국 외무부 공보담당자는 최근 분유 리콜 사태에서 카비오 바이오테크의 역할에 대한 질문을 받고 "중국 정부는 식품 안전을 매우 진지한 문제로 보고 있으며, 소비자 권익 보호를 위해 강력한 조치들을 계속 취하겠다"고 밝혔습니다.