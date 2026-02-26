뉴스
고독사 60대 여성, 옆 건물 불나 대피 유도 중 발견

유영규 기자
2026.02.26
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

경기 동두천시에서 고독사한 60대 여성이 사망한 지 수 일이 지난 후 화재로 인한 수색 작업에서 발견돼 안타까움을 줍니다.

경찰과 소방 당국에 따르면 지난 19일 오후 11시 30분쯤 동두천시 생연동의 한 다가구 주택에서 불이 났습니다.

출동한 경찰관과 소방관들은 추가 인명피해를 막기 위해 해당 주택 건물뿐만 아니라 인근 주택도 돌아다니며 대피 안내와 거주자 안전 여부를 확인했습니다.

이 과정에서 불이 난 주택 옆 건물 한 가구에 살던 60대 여성 A 씨의 행방이 묘연했습니다.

주변 진술 등을 토대로 A 씨가 집 안에 있지만 문은 잠겨있고, 응답하지 않는 상황이라 판단한 소방관들은 문을 개방해 들어가 숨져있는 A 씨를 발견했습니다.

A 씨는 가족과의 연락도 끊긴 채 혼자 살아 온 것으로 알려졌습니다.

부검 결과 범죄 혐의점은 없으며 발견 일주일 이내 사망한 것으로 파악됐습니다.

해당 화재는 다른 인명피해 없이 약 1시간 만에 꺼졌습니다.

소방 관계자는 "화재와 관련 없이 홀로 죽음을 맞이한 현장에 많은 이들이 안타까워했다"며 "위급 상황에서 도움을 요청하기 어려운 홀몸 어르신, 기저 질환자들은 119안심콜 같은 서비스를 적극 활용해 달라"고 당부했습니다.

119안심콜이란 사용자의 주소, 인적 사항, 병력, 복용 약물 등을 소방청 데이터베이스(DB)에 미리 등록할 수 있는 무료 서비스입니다.

등록된 번호로 119 신고가 접수되면 출동하는 구급대원에게 해당 정보가 실시간으로 공유돼, 환자와 통화하지 않고도 신속한 상황 파악과 맞춤형 응급처치가 가능합니다.
