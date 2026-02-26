젠슨 황 "AI 투자 확대…빅테크 현금 흐름 오히려 개선될 것"

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 대규모 AI 즉 인공지능 투자에도 불구하고 거대 기술기업들의 현금 흐름이 오히려 좋아질 거라고 전망했습니다.황 CEO는 현지 시간 25일 4분기(지난해 11월~올해 1월) 실적 발표 후 콘퍼런스콜에서 "새로운 AI 시대에 컴퓨팅은 곧 매출"이라며 AI 인프라 투자가 계속 확대될 거라고 강조했습니다.그는 "현재 3천억∼4천억 달러 규모의 컴퓨팅 인프라가 깔려 있지만 아직도 적은 수준"이라며 기술기업들의 엔비디아 AI 칩 투자가 계속 이어질 것으로 기대했습니다.또 오픈AI와 파트너십 계약이 임박했다며, "오픈AI는 한 세대에 한 번 나올 법한 기업"이라고 평가했습니다.최근 주목받는 우주 데이터센터에 대해서는 "현재 경제성은 좋지 않지만 시간이 지나면 개선될 것"이라고 내다봤습니다.황 CEO는 CNBC 인터뷰에선 AI 에이전트의 급속한 발전이 소프트웨어 기업을 위협한다는 우려에 대해 "시장의 오해"라고 일축했습니다.AI 에이전트는 소프트웨어를 대체하는 것이 아니라 오히려 이를 활동할 것이라며, 마이크로소프트의 '엑셀' 프로그램을 AI 에이전트가 사용할 도구의 예시로 들었습니다.엔비디아의 4분기 매출은 한 해 전 대비 73% 증가한 681억 3천만 달러, 우리 돈 약 98조 원을 기록하며, 시장 예상치를 웃도는 사상 최고치를 기록했습니다.이 가운데 데이터센터 매출이 623억 달러로 전체의 91% 이상을 차지했습니다.연간 매출액도 한 해 전 대비 65% 오른 2천159억 달러, 우리 돈 약 312조 원으로, 역대 최고 기록을 갈아치웠습니다.엔비디아는 이번 분기(올해 2~4월) 매출을 780억 달러로 전망했는데, 이 또한 월가 예상치를 웃도는 수준입니다.다만 중국 매출은 이번 전망에 포함되지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)