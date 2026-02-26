뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

해병대 서북도서 해상사격훈련…K9 자주포 190여 발 실사격

김태훈 국방전문기자
작성 2026.02.26 15:39 조회수
해병대 서북도서 해상사격훈련…K9 자주포 190여 발 실사격
▲ 25일 서북도서방위사령부 해상사격훈련에서 해병대 6여단 K-9자주포가 사격을 실시하고 있다.

해병대가 오늘(26일) 서해 북방한계선 NLL 이남 우리 해역에서 해상사격훈련을 실시했다고 서북도서방위사령부가 밝혔습니다.

.사령부 예하 6여단과 연평부대가 진행한 해상사격훈련에는 K9 자주포가 참가해 190여 발을 실사격한 것으로 알려졌습니다.

6여단은 백령도, 연평부대는 연평도에 배치된 서해 최북단 해병부대입니다.

K9 자주포를 동원한 서북도서 해상사격훈련은 지난해 12월 16일 이후 약 2개월 만이며, 올해 들어서는 첫 번째입니다.

매년 3∼4차례 실시되던 서북도서 해상사격훈련은 2018년 남북이 체결한 '9·19 남북군사합의'로 중단됐다가 2024년 6월 윤석열 정부가 대남 쓰레기 풍선 살포 등 북한의 도발에 대응해 9·19 군사합의 전면 효력정지를 결정하면서 재개됐습니다.

지난해에는 총 4회 실시된 바 있습니다.

해병대 관계자는 "통상적인 방어적 성격의 훈련"이라고 강조했습니다.

(사진=해병대사령부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지