김다현, 한국예총 홍보대사 위촉 "예술인 권익 신장 위해 노력"

가수 김다현이 한국예총 홍보대사로 발탁됐다.



25일 대한민국예술인센터 2층 대공연장에서 열린 사단법인 한국예술문화단체총연합회(이하 한국예총) 제65차 정기총회에서 김다현에게 홍보대사 위촉장이 수여됐다.



한국예총 조강훈 회장은 "김다현은 대중문화예술 분야에서 뛰어난 역량과 긍정적인 영향력을 바탕으로 예술문화 발전과 위상 제고에 크게 기여할 적임자로 인정된다"며 홍보대사로 위촉 이유를 밝혔다. 김다현은 향후 2년간 홍보대사로 활동하게 된다.



김다현은 "예술인들의 권익신장을 목적으로 만들어진 단체인 한국예총의 홍보대사가 된 것이 매우 뜻이 깊고 한편으로는 어깨가 무겁다"라며 "앞으로 한국예총을 많이 홍보하고 예술인들의 권익 신장을 위해 함께 노력하겠다"고 소감을 밝히며 감사의 뜻을 전했다.



2019년 11세 나이로 'KBS 판소리 이린이 왕중왕전' 최우수상 수상, 2020년 MBN '보이스트롯' 선(善), 2021년 TV조선 '미스트롯2' 미(美) 수상을 통해 '국악트롯요정'으로 인기를 한 몸에 받은 김다현은 2024년 MBN '한일가왕전'에서 가창력을 인정받으며 MVP로 선정됐다.



3월 7일 서울 경희대 평화의전당을 시작으로 3월 14일 부산 KBS홀, 3월 28일 대구 영남대 천마아트센트로 이어지는 데뷔 이후 첫 단독콘서트 '꿈'을 통해 팬들과 감동이 깃든 만남을 가질 예정이다.



<사진제공=현컴퍼니>



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)