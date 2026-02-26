'13가지 의혹' 김병기 출석…내일까지 이틀간 조사

<앵커>



무소속 김병기 의원이 불법 정치자금 수수 의혹과 차남 관련 특혜 의혹 등과 관련한 수사를 받기 위해 오늘(26일) 처음으로 경찰에 출석했습니다. 수사 대상 의혹이 13개에 달해서 조사는 오늘을 넘겨서 이틀간 이어질 것으로 보이는데요. 현장에 나가 있는 취재 기자 연결합니다.



오전 9시쯤 피의자 신분으로 출석한 김병기 의원은 8시간 넘게 조사를 받고 있습니다.



김 의원은 조사에 앞서 "성실히 조사받고 명예를 회복하겠다"는 말을 전하기도 했습니다.



[김병기/무소속 의원 : 이런 일로 뵙게 돼서 송구하게 생각하고요. 성실하게 조사받아서 제게 제기된 모든 의혹과 음해 말끔하게 해소하고 반드시 명예 회복하도록 하겠습니다.]



김 의원 본인과 가족들을 둘러싼 의혹은 모두 13가지에 달합니다.



먼저 불법 정치자금 수수 혐의는, 지난 2020년 총선을 앞두고 김 의원의 아내가 전 동작구 의원 2명으로부터 3천만 원을 건네받았다가 돌려줬다는 내용입니다.



김 의원 본인은 2022년 지방선거 공천 과정에서 강선우 의원이 김경 전 서울시의원에게서 1억 원을 받은 정황을 알고도 묵인했다는 의혹을 받고 있습니다.



가족들 관련 의혹도 상당수인데요.



먼저 김 의원 아내가 동작구의회 법인카드를 사적으로 쓰고, 관련 수사가 시작되자 김 의원이 이를 무마하려 했다는 의혹도 받고 있습니다.



차남의 숭실대 계약학과 편입 과정과 가상자산 거래소 빗썸 취업 과정에 김 의원이 개입한 부분도 주된 의혹 중 하나입니다.



경찰은 어제 김 의원의 차남을 업무방해 등의 혐의를 받는 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.



이 밖에도 쿠팡에 취업한 전 보좌진에 대한 인사 불이익 청탁, 대한항공 편의 수수 의혹 등 들여다봐야 할 의혹이 많은 만큼 경찰은 내일까지 이틀에 걸쳐 김 의원을 소환 조사할 방침입니다.



