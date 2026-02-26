박찬욱 감독, 칸영화제 심사위원장 위촉…한국 영화인 최초

박찬욱 감독이 세계 3대 국제영화제 중 하나인 칸국제영화제 심사위원장에 위촉됐다.



칸영화제 조직위원회는 26일(현지시간) "박찬욱 감독을 올해 5월 12일 개막하는 제79회 칸영화제 심사위원장으로 선정했다"고 밝혔다.



티에리 프레모 칸영화제 집행위원장은 "박찬욱 감독의 독창성, 시각적 장악력, 그리고 기묘한 운명을 가진 남녀의 다층적인 충동을 포착해 내는 능력은 현대 영화사에 기억될 만한 순간을 선사해 왔다"고 위촉 이유를 전했다. 또한 "한국은 매년 보석 같은 작품을 복원해내고 있는 위대한 영화 강국이며, 영화인을 예우하는 공간에서 관객 수백만 명을 매료하는 주요 현대 걸작을 생산해 왔다"며 한국 영화에 대한 애정도 드러냈다.



박찬욱 감독은 심사위원장 위촉을 수락하며 "극장이 어두운 것은 우리가 영화의 빛을 보기 위함이다. 우리가 극장 안에 자신을 가두는 것은 영화라는 창을 통해 우리의 영혼이 해방되기 위함이다. 영화를 보기 위해 극장에 갇히고, 심사위원들과 토론하기 위해 다시 한번 갇히는 이 자발적인 이중의 구속은 제가 큰 기대를 가지고 기다려온 일"이라고 밝혔다. 이어 "증오와 분열의 시대에, 하나의 영화를 함께 보기 위해 극장에 모여 숨결과 심장 박동을 맞추는 단순한 행위 자체가 그 자체로 감동적이며 보편적인 연대의 표현이라고 믿는다"고 영화와 영화 관람에 대한 특별한 의미를 부여했다.



한국 영화인이 칸영화제 심사위원장을 맡는 것은 이번이 처음이다. 앞서 신상옥 감독(1994년), 이창동 감독(2009년), 배우 전도연(2014년), 박찬욱 감독(2017년), 배우 송강호(2021년), 홍상수 감독(2025년)이 칸영화제 심사위원으로 참여한 바 있다.



박찬욱 감독은 칸과 오랜 인연을 맺어 국내에서 '깐느박'이라는 애칭으로 불리기도 했다. 2004년 '올드보이'가 심사위원 대상을 받은 것을 시작으로 2009년 '박쥐'로 심사위원상, 2022년 '헤어질 결심'으로 감독상을 받았다.



올해 칸영화제는 오는 5월 12부터 23일까지 프랑스 남부 휴양도시 칸에서 열린다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)