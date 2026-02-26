뉴스
엑소 정규 8집 'REVERXE' 통산 8번째 밀리언셀러 등극

SBS 뉴스
작성 2026.02.26 15:32
엑소(EXO, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 또 하나의 밀리언셀러 기록을 추가했다.

1월 19일 발매된 엑소 정규 8집 'REVERXE'(리버스)는 오늘(26일) 오전 기준 누적 음반 판매량 100만 장을 돌파하며, 그룹 통산 8번째 밀리언셀러를 기록했다.

이로써 엑소는 2013년 정규 1집 'XOXO (Kiss & Hug)'로 첫 밀리언셀러에 등극한 이후 지금까지 꾸준한 인기를 얻으며 밀리언셀링 앨범만 8장을 보유한 그룹이 되어, K팝 신에서 독보적인 존재감을 다시 한번 확인시켜 주었다.

또한 이번 앨범은 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 48개 지역 1위, 중국 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트 주간 1위, QQ뮤직 '트리플 플래티넘' 인증 및 디지털 앨범 차트 주간 1위, 한터차트 월드·음반 차트 주간 1위, 써클차트 리테일 앨범 차트 월간 1위를 차지했다.

게다가 타이틀 곡 'Crown'(크라운) 역시 엑소만의 'SMP 스타일'을 만날 수 있는 음악과 퍼포먼스로 사랑을 받아 음악방송 5관왕 그랜드 슬램을 달성했을 뿐만 아니라, 엑소 컴백을 기념해 더현대 서울 팝업스토어 및 중국 QQ뮤직과 협업한 쇼핑몰 랩핑 팝업 역시 성황을 이룬 바 있다.

한편, 엑소는 4월 10~12일 여섯 번째 단독 콘서트 투어 'EXO PLANET #6 - EXhOrizon'(엑소 플래닛 #6 - 엑소라이즌)의 포문을 여는 서울 공연을 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최한다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
