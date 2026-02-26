'세븐틴 프로듀서' 범주, 지난해 저작권료 1위…3년 연속

▲ 가수 겸 프로듀서 범주(BUMZU)

가수이면서 세븐틴의 프로듀서로 활동하는 범주(BUMZU)가 지난해 가장 많은 음악 저작권료를 기록한 작곡가에 올랐습니다.사단법인 한국음악저작권협회는 어제(25일) 서울 코엑스마곡 컨벤션센터에서 '제12회 KOMCA 저작권대상' 시상식을 열고 범주에게 대중 작사와 작곡 등 2개 분야 대상을 수여했다고 밝혔습니다.저작권대상은 한 해 동안 음악 산업 발전에 공헌한 창작자의 노고를 기리고, 저작권료 수입이 가장 많은 이들을 시상하는 국내 유일의 저작권 시상식입니다.대상은 직전 1년간 분야별로 가장 많은 저작권료를 받은 작사·작곡가에게 주어집니다.범주는 지난 2024년과 2025년에 이어 올해까지 3년 연속으로 대중 작사와 작곡 분야 대상을 동시에 받았습니다.범주는 약 350개 곡의 저작권을 보유하고 있는데, 전 세계적으로 큰 사랑을 받은 세븐틴의 히트곡 '손오공', '썬더'(THUNDER), '아주 나이스(NICE)' 등을 작업했습니다.대중 편곡 분야에서는 '차트 역주행' 신드롬을 몰고 온 데이식스의 '한 페이지가 될 수 있게', '해피'(HAPPY), '예뻤어' 등의 작업에 참여한 작곡가 홍지상이 대상을 받았습니다.이 곡들을 함께 작곡한 데이식스의 멤버 영케이도 지난달 발표된 음저협 정회원 명단에 이름을 올린 바 있습니다.동요 분야에선 안중현 작가가, 국악 분야에선 한태수 작가가 각각 대상의 영예를 안았습니다.조용필의 '허공'과 한혜진의 '갈색추억' 등을 만든 정풍송 작가는 'KOMCA' 명예의 전당에 이름을 올렸습니다.음악 문화와 협회 발전에 공헌한 인물에게 주어지는 'KOMCA 공로상'은 강신욱, 김동찬, 김상길, 김수환, 김종환, 박웅, 서판석, 송광호, 신귀복, 신현대, 이생강, 임종수 등 12명에게 돌아갔습니다.(사진=플레디스엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)