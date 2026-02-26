뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"사고 났어요" 스마트워치에 음주 사고 들통…현직 경찰이었다

SBS 뉴스
작성 2026.02.26 16:34 조회수
"사고 났어요" 스마트워치에 음주 사고 들통…현직 경찰이었다
현직 경찰관이 술을 마시고 운전대를 잡다 사고를 낸 사실이 스마트워치의 자동 신고로 들통났습니다.

강원 지역의 30대 경찰관 A 씨는 오늘(26일) 오전 0시 15분쯤 춘천시 동면 장학리의 한 도로에서 술을 마신 채 차를 몰다 중앙분리대를 들이받았습니다.

사고 당시 충격으로 A 씨의 휴대전화와 연동된 스마트워치가 사고 지점 등을 자동으로 119에 신고했습니다.

신고를 받은 경찰과 소방 당국은 즉시 현장으로 출동했습니다.

현장에 도착해 음주 사고 정황을 포착한 지구대 경찰관들은 수집된 정보를 바탕으로 A 씨가 사고 차량 운전자라는 사실을 확인했습니다.

이후 경찰이 A 씨의 집을 찾아가 음주 측정을 한 결과, 면허 정지에 해당하는 혈중알코올농도 수치가 나왔습니다.

A 씨는 지인과 술을 마신 뒤 일정 시간이 지나 운전대를 잡았다가 사고를 낸 것으로 알려졌습니다.

사고로 다친 사람은 없는 것으로 전해졌습니다.

경찰은 A 씨를 직위 해제하고, 수사 결과가 나오는 대로 구체적인 징계 수위를 결정할 방침이라고 설명했습니다.

(사진=게티이미지뱅크 제공, 연합뉴스)

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지