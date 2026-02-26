"사고 났어요" 스마트워치에 음주 사고 들통…현직 경찰이었다

현직 경찰관이 술을 마시고 운전대를 잡다 사고를 낸 사실이 스마트워치의 자동 신고로 들통났습니다.



강원 지역의 30대 경찰관 A 씨는 오늘(26일) 오전 0시 15분쯤 춘천시 동면 장학리의 한 도로에서 술을 마신 채 차를 몰다 중앙분리대를 들이받았습니다.



사고 당시 충격으로 A 씨의 휴대전화와 연동된 스마트워치가 사고 지점 등을 자동으로 119에 신고했습니다.



신고를 받은 경찰과 소방 당국은 즉시 현장으로 출동했습니다.



현장에 도착해 음주 사고 정황을 포착한 지구대 경찰관들은 수집된 정보를 바탕으로 A 씨가 사고 차량 운전자라는 사실을 확인했습니다.



이후 경찰이 A 씨의 집을 찾아가 음주 측정을 한 결과, 면허 정지에 해당하는 혈중알코올농도 수치가 나왔습니다.



A 씨는 지인과 술을 마신 뒤 일정 시간이 지나 운전대를 잡았다가 사고를 낸 것으로 알려졌습니다.



사고로 다친 사람은 없는 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨를 직위 해제하고, 수사 결과가 나오는 대로 구체적인 징계 수위를 결정할 방침이라고 설명했습니다.



(사진=게티이미지뱅크 제공, 연합뉴스)



(SBS 디지털뉴스부)