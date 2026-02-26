WBC 앞둔 류현진 "나만 잘하면 된다" 책임감…'SBS 해설' 이대호가 뽑아낸 진심

WBC 출격을 앞둔 '코리안 몬스터' 류현진이 "나만 잘하면 된다"라는 한마디로 에이스로서의 책임감을 고스란히 드러냈다.



오는 3월 열릴 WBC(월드베이스볼클래식) SBS 해설위원이자 '조선의 4번타자'로 불리는 전 국가대표 레전드 이대호가 후배들을 응원하기 위해 대표팀 훈련 캠프를 방문했다. 이대호 위원이 직접 마이크를 잡고 선수들의 속내를 묻는 유튜브 콘텐츠 '만나봤대호' 첫 번째 에피소드가 지난 25일 공개되며 야구팬들의 관심을 모으고 있다.



'만나봤대호'는 단순한 인터뷰가 아니다. 국가대표의 무게를 누구보다 잘 아는 이대호가 직접 캠프 현장을 누비며 선수들의 컨디션과 각오, 그리고 중계방송에서 다 담지 못할 비하인드 에피소드를 끌어내는 '현장형 프리뷰'다.



특히 이번 인터뷰의 백미는 단연 류현진의 고백이었다. 각오를 묻는 이대호의 질문에 류현진은 주저 없이 "저만 잘하면 될 것 같습니다"라고 겸손하게 말했다. 단기전에서 에이스가 무너지면 팀 전체가 흔들린다는 사실을 누구보다 잘 아는 류현진이다. 동료들에게 부담을 주지 않겠다는 배려인 동시에, 반드시 승리를 가져오겠다는 독기 섞인 선언이었다.



이대호 해설위원이 평가전에서 고전하는 후배 투수들에게 해줄 말을 묻자, 류현진은 "미국 심판들은 무조건 본인들만의 존이 있다. 우리가 봤을 때 들어간 건데 안 주는 건, 시작부터 끝날 때까지 안 준다"라며 미국 심판들의 스트라이크 존을 언급했다. 이에 이대호는 "맞아, 맞아"라며 즉각 공감했다.



류현진은 이어 "심판이 콜하는 위치를 빨리 캐치하고, 그 주위를 많이 공략했으면 좋겠다"고 조언했다. 이대호는 "심판이 잘 주는 코스를 잘 공략해라. 역시 베테랑"이라며 웃었고, "거길 던질 수 있는 선수가 류현진 밖에 없다. (다른 선수들도) 던질 수 있도록 많이 연습하면 된다는 거잖아요"라고 받아쳤다.



이번 인터뷰의 완성은 SBS WBC 중계방송에서 이뤄진다. 유튜브 '만나봤대호'에서 못다 한 이대호 위원의 생생한 인터뷰 후일담과 심층 분석이 WBC 중계 중에 녹아들 예정이기 때문이다. SBS는 온라인에서 시작된 뜨거운 열기가 중계석의 깊이 있는 해설로 이어지는 입체적인 중계를 선보일 예정이다.



한편, 류현진을 시작으로 총 8명의 대표팀 주역들이 출연하는 '만나봤대호'는 주중 저녁 6시, 주말 낮 1시에 유튜브 스브스포츠, SBS를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.



