'2차 종합특검' 권창영, 3대 특검 예방…"격려 듣고 경험 전달받아"

▲ 권창영 특검

이미지 확대하기

일명 '3대 특검'(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사가 특검 및 국가수사본부를 예방하면서 본격적인 활동을 시작했습니다.권 특검은 이날(26일) 오전 11시 10분쯤 내란·외환 의혹을 수사한 조은석 특별검사를 예방(의례방문)하기 위해 서울고검 청사를 찾았습니다.전날 현판식을 열며 정식 출범을 알린 후 첫 공개 외부 행보입니다.권 특검은 약 30분가량 조 특검을 예방하고 나와 기자들에게 "특검 운영에 필요한 여러 가지 경험을 전달받았다"며 "잘 활용해서 2차 종합특검에서 활용하겠다"고 말했습니다.이어 "특검이 잘 운영돼서 좋은 성과를 내길 바란다는 격려 말씀이 있었다"고 했습니다.앞서 권 특검은 조 특검을 만나기 전 인력 파견 요청 등에 대해선 "예방차 왔기 때문에 특별히 정해진 것은 없다"며 "구체적인 내용은 실무진에서 논의할 것"이라고 답했습니다.권 특검은 이날 오전 김건희 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특검, 채해병 순직 사건 관련 의혹을 수사한 이명현 특검도 예방했습니다.3대 특검 종료 후 남은 의혹을 넘겨받아 수사 중인 경찰청 국가수사본부장도 만납니다.권 특검은 지난달 16일 본회의를 통과한 2차 종합특검법에 따라 3대 특검의 미진한 부분과 윤석열 전 대통령 부부와 관련된 각종 선거·권력 개입 의혹을 수사합니다.'노상원 수첩' 등에 적힌 국회 해산 등 12·3 비상계엄 기획·준비 관련 의혹, 무장헬기 위협 비행 등을 통해 북한의 도발을 유도하려 했다는 외환 의혹, 김건희 여사의 국정·인사 개입 등 모두 17개 의혹이 주요 수사 대상입니다.특검팀은 파견검사 15명과 특별수사관 100명, 파견공무원 130명을 포함해 최대 251명까지 인력 구성이 가능합니다.향후 파견 및 채용을 통해 필요한 인력을 순차적으로 채울 계획입니다.특검의 기본 수사 기간은 90일입니다.이후 30일씩 두 차례 연장할 수 있어 준비기간 20일을 포함하면 최장 170일 동안 수사할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)