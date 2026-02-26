전한길 "오세훈, 우파 증명해라"…경기서 뺨 맞고 서울에 호통?

한국사 전 강사이자 보수 유튜버 전한길 씨가 무산 위기에 놓인 '3·1절 기념 자유음악회'를 서울에서 열게 해달라며 오세훈 시장에게 공개 요구했습니다.



전 씨는 그제 자신의 유튜브 라이브 방송에서 "오 시장이 우파고 보수주의 시장을 자처한다면 좌파들의 압박에 못 하는 콘서트를 서울시에서 할 수 있게 해 달라"며 오 시장의 결단을 촉구했습니다.



전 씨는 그동안 윤석열 전 대통령과 절연을 요구하며 국민의힘 지도부와 각을 세워 온 오 시장을 강하게 비판해왔었는데, 콘서트 대관 취소를 빌미로 오 시장을 또 한 번 압박한 겁니다.



전 씨는 오 시장을 향해 "좌파냐 우파냐"며 반말을 섞어가며 호통을 치기도 했습니다.



앞서 전 씨는 다음 달 2일 경기 고양시 킨텍스에서 해당 음악회를 개최할 예정이었습니다.



하지만 김동연 경기도지사가 행사 성격이 부적절하다는 입장을 밝히며 대관 취소를 요청했고, 킨텍스 측은 23일 전 씨 측에 최종 취소를 통보했습니다.



전 씨 측이 신청 당시 대관 목적으로 '순수 문화 공연' 등으로 기재했지만, 이후 윤석열 전 대통령 지지 성격의 '윤 어게인' 정치행사로 홍보해 내부 규정에 어긋난다고 판단한 겁니다.



전 씨는 대관 취소를 정치적 탄압이라고 반발하며 김 지사를 향해 "할 일이 없냐"며 날 선 비판을 하기도 했습니다.



전 씨가 주최하는 행사는 가수 태진아 등 예고됐던 출연진들이 "정치 행사인 줄 몰랐다"는 취지로 불참 의사를 밝혔고, 대관이 취소 되기 전 예매율도 한때 10% 수준에 그쳤다는 보도도 나오면서 실제 개최될지 불투명한 상황입니다.



