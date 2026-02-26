뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미국, WBC 출전하는 쿠바야구협회 관계자 8명에 비자 발급 거부

전영민 기자
작성 2026.02.26 13:56 조회수
미국, WBC 출전하는 쿠바야구협회 관계자 8명에 비자 발급 거부
▲ 쿠바 야구 대표팀

미국이 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전하는 쿠바야구협회 관계자 8명의 비자 발급을 거부했습니다.

로이터통신은 오늘(26일) "쿠바야구소프트볼협회에 따르면 WBC 출전을 앞둔 쿠바 선수단 관계자 8명이 미국 비자 발급을 거절당했다"고 보도했습니다.

비자가 나오지 않은 사람은 후안 페레스 파르도 쿠바야구소프트볼협회장을 비롯해 카를로스 델피노 무뇨스 사무총장, 투수 코치인 페드로 루이스 이글레시아스 등입니다.

쿠바는 WBC 1라운드 A조에서 푸에르토리코, 캐나다, 파나마, 콜롬비아와 경쟁합니다.

A조 경기는 푸에르토리코에서 열립니다.

미국 플로리다주 남동쪽에 위치한 푸에르토리코는 미국 자치령으로 입국 시 미국 비자가 필요합니다.

화폐도 미국 달러를 씁니다.

미국 신문 USA 투데이는 "코칭스태프를 포함한 선수들은 모두 비자를 받았다"고 WBC 관계자의 말을 인용해 보도했습니다.

투수 코치가 비자를 받지 못했다고 전한 로이터통신의 보도와는 다른 내용입니다.

지난해 베네수엘라 15∼16세 야구 대표팀이 리틀리그 월드시리즈에 출전하려고 했으나 미국 비자 발급이 거부돼 불참한 바 있습니다.

USA 투데이는 "쿠바 대표팀은 다음 주 미국 애리조나주 피닉스에 도착해 미국프로야구 메이저리그(MLB) 캔자스시티 로열스, 신시내티 레즈 등과 연습 경기를 치른다"며 "이후 푸에르토리코로 이동할 계획"이라고 전했습니다.

MLB 관계자는 USA 투데이에 "(관계자들의 비자가 나오지 않더라도) 쿠바는 WBC에 예정대로 출전할 것"이라고 예상했습니다.

세계야구소프트볼연맹(WBSC) 야구 세계랭킹 10위 쿠바는 2006년 1회 WBC에서 준우승하는 등 앞서 열린 5차례 WBC에서 모두 결선 라운드까지 진출했습니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지