민주당 한반도평화 신전략위 출범…정청래 "평화가 주식이고 주가지수"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 26일 국회의원회관에서 열린 민주당 한반도평화신전략위원회 출범식에 참석해 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 오늘(26일) 국회에서 열린 당 한반도평화 신전략위원회 출범식에서 "평화가 주식이고, 평화가 주가지수"라고 말했습니다.정 대표는 코스피 지수 6,000포인트 돌파 등 성과를 언급하면서 "한반도 리스크가 계속 불거지면 주식시장에도 굉장히 큰 영향을 미치지 않겠느냐"며 이같이 말했습니다.정 대표는 "이재명 대통령과 정부가 내세우는 게 국익 중심 실용외교"라며 "그것이 대한민국 국가브랜드를 높이고 국운 상승에 좋은 시너지 효과를 낸다"고 평가했습니다.그러면서 "민주당은 그런 관점에서 하나의 목소리만 들리도록 하는 게 아니라 다양하고 균형 잡힌 외교의 목소리를 낼 수 있는 관점에서 이 대통령의 성공적인 외교 활동을 위해 뒷받침하겠다"고 밝혔습니다.연례 한미 연합훈련과 관련해선 "한반도의 전쟁 억제와 한반도 평화의 균형을 지킬 수 있는 수준에서 한미 간 잘 조율했으면 좋겠다"고 말했습니다.또 "생태조사, 문화유산 발굴, 평화 관광 등 비군사적·평화적 목적에 한해 유엔군사령관의 승인 없이 우리가 자주적으로 비무장지대(DMZ)에 출입할 수 있도록 DMZ법도 함께 고민하고 추진해야 하지 않을까 싶다"고 언급했습니다.아울러 "9·19 군사합의 복원도 매우 중요하다"며 "이를 위해서도 위원회에서 많은 노력을 하리라 생각한다"고 덧붙였습니다.오늘 공식 출범한 위원회에는 고문·공동위원장·집행위원장 등을 포함해 50여 명의 전직 관료, 학자 등이 참여했습니다.고문은 이재정·정세현 전 통일부 장관과 문정인 전 대통령 통일외교안보특별보좌관이 맡았습니다.(사진=연합뉴스)