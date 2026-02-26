롤렉스·에르메스·귀금속 가득…국세청 압류 수장고 첫 공개

▲ 국세청 수장고 내부 영상

이미지 확대하기

▲ 국세청 압류 물품 공개 매각

10㎝ 두께의 육중한 문이 열리자 노란색 스티커가 붙어 있는 물품이 빼곡히 놓인 선반이 보였습니다.돈이 있어도 사기 어렵다는 3천500만 원 상당의 에르메스 버킨백과 켈리백, 샤넬, 디올 등 고가 가방으로 가득 차 있었습니다.오늘(26일) 국세청이 유튜브를 통해 최초 공개한 서울지방국세청 압류 물품 보관 수장고는 고급 백화점의 명품관 같았습니다.발렌타인 30년산 등 고가의 위스키, 비상장주식 주권 등 고액 체납자의 자택을 수색해 압류한 물품이 보관돼 있었습니다.국세청 '고액체납자 추적 특별기동반'은 지난해 11월부터 124명으로부터 현금 13억 원, 금두꺼비 등 현물 68억 원어치 등 총 81억 원 상당을 압류하기도 했습니다.압류한 미술품은 훼손을 방지하기 위해 외부 전용 수장고에 보관한다고 국세청은 설명했습니다.리차드밀·롤렉스 등 고가의 시계, 황금 거북이 등 귀금속은 수장고에서도 별도 금고에 보관합니다.국세청은 내달 두 차례에 걸쳐 총 492점을 온라인 경매를 통해 매각할 예정입니다.PC나 스마트폰으로 입찰할 수 있습니다.국세공무원과 그 가족은 참여가 제한됩니다.추정가 3천200만∼6천만 원인 롤렉스 데이데이트 시계는 시작가 2천만 원이 책정됐습니다.에르메스 버킨 35는 800만∼2천300만 원 상당이지만, 시작가는 650만 원입니다.줄리안 오피·쿠사마 야요이 등 유명 예술가들의 작품들도 경매를 통해 살 수 있습니다.1차 공매는 내달 11일 열립니다.고가 가방과 지갑 35개, 고급 시계 11개, 예술품 9점, 와인 등 고급 주류 110병, 고가의 인형 1점까지 총 166개입니다.내달 6∼10일 서울옥션 강남센터 지하 1층 전시관에서 전시도 합니다.2차 공매는 총 326점이 출품됩니다.내달 20∼24일까지 전시하고 25일 경매가 진행됩니다.국세청 박해영 징세법무국장은 "이번 공매는 고액 체납자가 값비싼 물건을 숨겨 보유해 온 행태에 대해 엄정히 대응하고 공정한 사회를 만들기 위한 것"이라며 "공매의 판매대금은 국고로 귀속돼 국민을 위한 소중한 재원으로 쓰이게 된다"고 말했습니다.(사진=국세청 유튜브 캡처, 연합뉴스)