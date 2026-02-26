권창영 종합특검, 3대 특검·경찰 국가수사본부장 예방

▲ 3대 특검'(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 종합특별검사가 26일 내란·외환 의혹을 수사한 조은석 특별검사를 예방하기 위해 서울고검 청사로 들어서고 있다.
권창영 종합특검이 특검 및 국가수사본부를 예방하면서 본격적인 활동을 시작했습니다.
권 특검은 오늘(26일) 오전 11시 10분쯤 조은석 내란특검을 예방하기 위해 서울고검 청사를 찾았습니다.
권 특검은 "예방차 왔기 때문에 특별히 정해진 것은 없다"며 "구체적인 내용은 실무진에서 논의할 것"이라고 밝혔습니다.
권 특검은 오늘 김건희 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특검, 채해병 순직 사건 관련 의혹을 수사한 이명현 특검도 예방할 예정이며, 3대 특검 종료 후 남은 의혹을 넘겨받아 수사 중인 경찰청 국가수사본부장도 만날 방침입니다.
종합 특검은 '노상원 수첩' 등에 적힌 국회 해산 등 12·3 비상계엄 기획·준비 관련 의혹, 무장헬기 위협 비행 등을 통해 북한의 도발을 유도하려 했다는 외환 의혹, 김건희 여사의 국정·인사 개입 등 총 17개 의혹을 최장 170일간 수사합니다.
(사진=연합뉴스)
