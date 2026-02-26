권창영 종합특검, 3대 특검·경찰 국가수사본부장 예방

▲ 3대 특검'(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 종합특별검사가 26일 내란·외환 의혹을 수사한 조은석 특별검사를 예방하기 위해 서울고검 청사로 들어서고 있다.

권창영 종합특검이 특검 및 국가수사본부를 예방하면서 본격적인 활동을 시작했습니다.권 특검은 오늘(26일) 오전 11시 10분쯤 조은석 내란특검을 예방하기 위해 서울고검 청사를 찾았습니다.권 특검은 "예방차 왔기 때문에 특별히 정해진 것은 없다"며 "구체적인 내용은 실무진에서 논의할 것"이라고 밝혔습니다.권 특검은 오늘 김건희 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특검, 채해병 순직 사건 관련 의혹을 수사한 이명현 특검도 예방할 예정이며, 3대 특검 종료 후 남은 의혹을 넘겨받아 수사 중인 경찰청 국가수사본부장도 만날 방침입니다.종합 특검은 '노상원 수첩' 등에 적힌 국회 해산 등 12·3 비상계엄 기획·준비 관련 의혹, 무장헬기 위협 비행 등을 통해 북한의 도발을 유도하려 했다는 외환 의혹, 김건희 여사의 국정·인사 개입 등 총 17개 의혹을 최장 170일간 수사합니다.(사진=연합뉴스)