[날씨] 얼었던 땅 '사르르'…산사태 등 안전 사고 유의

SBS 뉴스
작성 2026.02.26 12:41 조회수
옷차림이 조금 가벼워졌습니다.

오늘(26일) 대부분 지역의 낮 기온 두 자릿수까지 오르면서 3월 말에 해당하는 포근함이 나타나겠습니다.

다만 아침과의 일교차는 10도 이상 크게 벌어지는 곳들이 많겠습니다.

시간대에 맞는 적절한 옷차림 해주셔야겠습니다.

다른 지역의 낮 기온도 살펴보시면요.

전주의 낮 최고 기온 15도, 대전과 부산 14도까지 오르겠습니다.

최근 기온이 오르면서 얼었던 땅이 녹고 지반이 약해지면서 산사태나 토사 유출의 위험이 있습니다.

안전사고 유의해 주셔야겠습니다.

수도권과 강원 지역의 대기가 무척 건조합니다.

바람까지 약간 강하게 불기 때문에 불씨 단속 철저하게 해주셔야겠습니다.

오늘 전국 하늘 대체로 맑게 드러나겠고요.

대기의 흐름도 원활해서 먼지에 대한 걱정 없겠습니다.

남해안과 영남 동해안을 따라서는 바람이 강하게 불어 들겠습니다.

금요일인 내일은 영동과 남부, 제주 지역에 비나 눈 예보가 나와 있고요.

3.1절인 일요일에는 제주 지역에, 대체 공휴일인 월요일에는 영동과 충청 이남, 제주 지역에 비나 눈이 내리겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
