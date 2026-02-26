오스카 후보작 · 전세계 흥행 1위작 등 잇단 개봉

<앵커>



이번 주에도 오스카 후보작을 비롯해서 중국과 세계에서 흥행 1위를 기록했던 애니메이션 등이 속속 개봉합니다.



[햄넷 / 감독 : 클로이 자오 / 주연 : 제시 버클리, 폴 매스칼]



'햄넷'은 클로이 자오 감독이 노매드랜드에 이어 두 번째로 아카데미 작품상과 감독상에 도전하는 영화입니다.



'햄릿'을 쓴 셰익스피어의 젊은 시절과 신혼 생활부터 런던으로 가서 극작가로서의 경력을 쌓는 시절의 이야기를 다루고 있습니다.



오스카 여우주연상의 강력한 후보인 제시 버클리가 부인 아녜스 역을, 할리우드의 신성 폴 매스칼이 셰익스피어를 연기합니다.



사느냐 죽느냐 그것이 문제로다라는 대사를 폴 매스칼의 목소리로 듣는 기분이 묘합니다.



[너자2 / 감독 : 교자 / 주연 (목소리) : 정지소, 조병규, 손현주, 고규필]



'너자2'는 지난해 중국 및 세계에서 가장 큰 흥행을 기록했던 애니메이션입니다.



중국 명나라 때 소설인 봉신연의를 기반으로 했는데 주인공 너자 중심의 세계관을 기술적으로 뛰어난 애니메이션에 담았습니다 너자는 요즘 중국 젊은 층 사이에서는 손오공에 버금갈 정도로 인기 있는 캐릭터라고 합니다.



[렌탈 패밀리 / 감독 : 히카리 / 주연 : 브렌든 프레이져, 히라 타케히로]



'렌탈패밀리'는 '더 웨일'로 오스카 남우주연상을 받았던 브랜든 프레이저의 신작입니다.



도쿄에서 7년 간 무명 배우로 살고 있는 필립이 오디션을 전전하다가 돈을 받고 가족, 친구, 애인 역할을 대신해 주는 업체에 취직하면서 벌어지는 에피소드를 그렸습니다.



미일 합작 영화로 일본 도쿄의 풍경이 아름답게 그려져 있습니다.



[초속 5센티미터 / 감독 : 오쿠야마 요시유키 / 주연 : 마츠무라 호쿠토, 타카하타 미츠키]



'초속 5센티미터'는 일본 애니메이션 영화의 인기 감독 신카이 마코토의 동명 원작을 실사화한 영화입니다.



'벚꽃 잎이 떨어지는 속도 초속 5센티미터'라는 대사와 카피로 유명했던 애니메이션이 스즈메의 문단속에서 소타 목소리를 맡았던 마츠무라 호쿠토가 주연을 맡은 실사 영화로 재탄생했습니다.



디지털 촬영 후 필름 현상 과정을 거쳐 영화의 아스라한 느낌을 살렸습니다.



[파반느 / 감독 : 이종필 / 주연 : 고아성, 변요한, 문상민]



'파반느'는 박민규 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한 넷플릭스 영화입니다.



1980년대 서울을 배경으로 외모를 비롯한 각자만의 상처로 숨죽이며 살아가던 청춘들이 서로를 품어주며 한줄기 빛이 되어주는 이야기입니다.



