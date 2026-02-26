이 대통령 "국가행정 방해 공직자 여러분…마지막 기회 놓치지 마시라"

▲ 이재명 대통령
이재명 대통령은 오늘(26일) 최근 국무회의에서 보고된 하천 계곡 불법 점용 실태가 실제보다 축소됐다는 지적이 나온 것에 대해 공직사회에 "재조사 기회를 줬으니, 마지막 한 번의 기회를 놓치지 마시고 국민과 국가에 대한 책무를 다해주기 바란다"고 말했습니다.
이 대통령은 오늘 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 "행정안전부를 통해 (불법점용 실태에 대한) 재보고 기회를 줬다"며 이같이 밝혔습니다.
그러자 이 대통령은 "전국적으로 835건이라는 것이 믿어지느냐. 제가 경기도에서 (도지사 시절) 조사했을 때는 이보다 훨씬 더 많았던 것 같다"며 "한 번 더 기회를 줘 추가 조사를 하고, 다음에는 감찰을 해서 누락된 경우 담당 공무원과 자치단체를 엄중히 징계하고 그 규모가 크면 직무 유기로 처벌하라"고 지시했습니다.
오늘 글에서도 이 대통령은 "업주들과 유착해 불법시설을 은폐하고, 허위 보고와 직무 유기로 불법 계곡 시설 정비라는 국가행정을 방해한 공직자 여러분, (재보고) 기회를 놓치면 지역주민 고용 조사, 신고 포상금 제도 등 모든 수단을 동원한 전수조사가 이뤄질 수 있고 그에 따른 징계를 받을 수 있다"고 경고했습니다.
이어 "(나아가) 직무 유기와 허위공문서 작성, 공무집행 방해 등으로 수사와 처벌을 받게 된다"며 철저한 재조사와 투명한 보고가 이뤄지게 해달라고 강조했습니다.
한편 이 대통령은 '한국 금융시장이 더 성장해 국민이 금융 혜택을 더 많이 받았으면 좋겠다'는 취지의 네티즌 글을 링크한 뒤 "주식시장 개혁, 자본시장 선진화, 주택시장 안정, 부동산 투기 공화국 탈출은 앞으로도 쭈욱 계속됩니다"라는 글을 남기기도 했습니다.
(사진=이재명 대통령 엑스 캡처, 연합뉴스)
