'손흥민과 듀오' 부앙가, LAFC와 다년 계약 연장

▲ 드니 부앙가

미국프로축구 메이저리그사커(MLS)의 로스앤젤레스(LA)FC가 손흥민(33)과 드니 부앙가(31) '흥부 듀오'를 계속 가동할 수 있게 됐습니다.LAFC는 오늘(26일, 한국시간) "부앙가와 2028년까지 연봉총액상한 규정을 적용받지 않는 지정선수 계약을 연장했다"면서 "2029-2030시즌까지 계약을 연장할 수 있는 옵션이 포함됐다"고 발표했습니다.부앙가는 최근 브라질 명문 클럽 플루미넨시 입단이 임박했다는 현지 보도가 잇따랐지만 결국 LAFC와 동행을 이어가게 됐습니다.미국 ESPN은 "LAFC가 슈퍼스타 손흥민의 핵심 파트너를 확보해 우승 경쟁을 기대하는 이번 시즌에 역동적인 공격 듀오를 유지하게 됐다"고 의미를 전했습니다.부앙가는 프랑스 생테티엔에서 활약하다 2022년 8월 LAFC 유니폼을 입은 뒤로 구단 역사상 최고 공격수로 자리매김했습니다.입단 첫해부터 서포터스 실드와 MLS컵 우승에 기여하는 등 지난해까지 LAFC에서 공식전 152경기에 출전해 101골 42도움을 기록했습니다.올 시즌에도 리그 1경기를 포함한 공식전 3경기에 나서서 4골 1도움을 기록 중입니다.지난해에는 공식전 144번째 출전 경기에서 94골을 터트려 카를로스 벨라(186경기 93골)를 넘어 구단 역사상 최다 득점자로 이름을 올렸습니다.처음 풀타임 시즌을 보낸 2023년부터는 MLS 역사상 최초로 3년 연속 20골 이상을 넣으며 구단뿐만 아니라 리그 역사로 새로 썼습니다.지난해 여름 LAFC에 합류한 손흥민과는 플레이오프를 포함해 총 25골과 8도움을 합작했습니다.특히 지난해 8월 말부터 10월 초까지 팀이 넣은 18골을 연속해서 합작해 MLS 신기록을 세웠고, LAFC를 리그 역사상 최초로 3경기 연속 해트트릭을 달성한 선수를 배출한 클럽으로 만들기도 했습니다.부앙가는 가봉 국가대표로 2017년부터 총 53경기(선발 52경기)에 출전해 17골을 터트렸습니다.(사진=게티이미지)