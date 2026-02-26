[자막뉴스] "트럼프한테 성폭행" 고발했는데…'앱스타인' 파일서 무더기 누락 의혹

미국 법무부가 지난달 공개한 미성년자 성범죄자 제프리 엡스타인에 대한 수사 자료에서 트럼프 대통령이 성폭행 가해자로 지목된 수사 기록이 무더기로 누락됐다는 의혹이 제기됐습니다.



뉴욕타임스 보도에 따르면 2019년 엡스타인이 체포된 이후 미 연방수사국, FBI로 "자신이 미성년자였던 수십 년 전 트럼프와 엡스타인에게 성폭행을 당했다"는 여성의 신고가 접수됐습니다.



FBI 기록에 따르면 여성은 당시 사우스캐롤라이나 지역에서 베이비시터 일을 제안받고 한 주택을 방문했지만, 아이는 없었고 '제프'라고 불린 남성에게 술과 코카인 등 마약을 제공받은 뒤 여러 차례 성폭행을 당했다고 진술했습니다.



여성은 해당 남성이 제프리 엡스타인이었다면서, 그가 자신을 뉴욕 사교모임에 참석하게 했다고 주장했습니다.



여성은 1983년부터 1985년 사이 당시 13살에서 15살이었던 때 엡스타인이 자신을 트럼프에게 소개했다며, 트럼프가 폭력적으로 유사 성행위를 강요했다고 FBI에 밝힌 것으로 드러났습니다.



법무부가 지난달 공개한 수사 자료 목록 색인에 따르면 여성은 FBI에 네 차례 진술하고 각각 요약 보고서를 작성한 것으로 나타났는데, 이 가운데 한 건의 보고서만 공개됐습니다.



뉴욕타임스가 "각 장의 일련번호를 비교 대조한 결과, 50장 이상의 자료가 누락됐다"며 "해당 자료들이 누락된 이유는 불분명하다"고 밝혔습니다.



미 법무부는 "기밀 또는 중복 자료가 보류된 것"이라고 뉴욕타임스에 1차 해명을 한 뒤, "연방 수사가 진행 중이라 공개가 보류됐을 수 있다"고 덧붙였습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 최강산 , 디자인 : 이정주, 제작: 디지털뉴스부)