폭행·물고문·동물 배설물 강제 흡입…8세 조카 학대로 살해한 이모의 충격 과거, '꼬꼬무' 조명

SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')에서 만 8세 조카를 잔혹하게 살해한 이모의 대물림된 가정폭력이 분노와 슬픔을 전한다.



26일 방송될 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'는 '악의 대물림' 편으로, 가수 선예, 김장훈, 배우 배인혁이 리스너로 출격한다.



이날 방송에선 2021년 2월 전 국민의 분노를 불러일으켰던 '용인 조카 물고문 사건'을 재조명한다. 만 8세 조카 샛별이(가명)는 자신의 친 이모로부터 지속적인 폭행과 물고문, 동물 배설물 강제 흡입 등 상상을 초월하는 가정폭력을 당하다 끝내 살해되고 말았다. 당시 샛별이는 온몸에 피 멍이 가득했고, 왼쪽 세 번째 갈비뼈가 골절된 상태였다. 샛별이가 극심한 고통 속에서 이를 악물다 빠진 치아가 식도에서 발견될 정도로 처참하게 죽음에 이른 끔찍한 사건이다.



이번 '꼬꼬무' 방송에서는 샛별이의 사망 당일 마지막 모습이 담긴 영상이 공개된다. 본 영상이 공개되자 세 아이의 엄마인 선예뿐만 아니라 MC 장현성까지 눈물로 말을 잇지 못한다. 선예는 "너무 불쌍하다. 애를 얼마나 학대하고 때렸으면 애가 죽어"라며 영상을 끝까지 보지 못한 채 폭풍 오열하고 만다. 김장훈은 참혹함에 단 한마디도 말을 잇지 못하고, 배인혁은 영상 속 "죽일 생각은 없었다"는 이모의 태연한 목소리에 "전혀 죄책감이 없는 것 같아"라며 분노를 참지 못한다.



특히 해당 영상을 촬영한 인물이 이모였다는 사실이 분노를 더한다. 이모가 무려 70여 개에 달하는 학대 영상을 휴대전화에 저장해 둔 것. 그런데 이모 역시 어린 시절 가정폭력의 피해자로, 그의 아버지는 가정폭력 끝에 아내를 살해한 '군산 아내 살인 사건'의 가해자였다. 그의 딸인 이모는 수감 중인 아버지의 형량을 늘려 달라며 국민청원에 나설 만큼 분개했던 바가 있어서 더 큰 충격을 안긴다.



누구보다 가정폭력의 고통을 잘 알고 있었던 이모는 왜 또 다른 가정폭력의 가해자가 된 것인지, 샛별이는 왜 참담한 가정폭력의 끝에서 죽음에 이르러야 했는지, 소름 돋는 '악의 대물림'을 전할 '꼬꼬무'는 26일 목요일 밤 10시 20분 방송된다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)