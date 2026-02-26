엔비디아 매출액 또 역대 최고 경신…4분기 98조 원

▲ 엔비디아

세계 시가총액 1위 기업인 엔비디아가 또다시 역대 최고 매출액을 기록했습니다.엔비디아는 회계연도 4분기(작년 11월∼올해 1월) 매출이 1년 전보다 73% 오른 681억 3천만 달러(약 98조 원)를 기록했다고 25일(현지시간) 공시했습니다.이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 실적 전망치 662억 달러를 상회한 수치이며, 역대 가장 높은 분기 매출액입니다.매출 대부분은 623억 달러를 기록한 데이터센터 부문에서 나왔습니다.조정 주당순이익(EPS)도 1.62달러를 기록해 월가 예상치 1.53달러를 웃돌았습니다.연간 매출액도 전년 대비 65% 오른 2천159억 달러(약 312조 원)로 역대 최고 기록을 갈아치웠습니다.엔비디아는 현재 분기(올해 2∼4월)에도 매출이 지속 성장해 780억 달러에 이를 것으로 추산했는데, 이 역시 월가의 컨센서스인 726억 달러를 넘어서는 수치입니다.엔비디아는 다만 중국 시장의 실적에 대한 부분은 이 같은 추산치에 포함되지 않았다고 설명했습니다.젠슨 황 최고경영자(CEO)는 "컴퓨팅 수요가 기하급수적으로 증가하고 있고 에이전트형 AI의 전환점이 도래했다"며 "그레이스 블랙웰은 현재 추론 분야 최강자이며, (차기 제품인) 베라 루빈은 이와 같은 지배력을 더욱 확장할 것"이라고 강조했습니다.엔비디아 주가는 이날 실적 기대감으로 정규장에서 1.41% 상승했으며, 실적 공시 이후 시간외 거래에서 추가로 약 2% 올랐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)