샌프란시스코 이정후, 시범경기서 3루타 포함 멀티 히트…4경기 연속 안타

배정훈 기자
작성 2026.02.26 08:08 조회수
샌프란시스코 이정후, 시범경기서 3루타 포함 멀티 히트…4경기 연속 안타
▲ 샌프란시스코 자이언츠 이정후

샌프란시스코 자이언츠 주전 외야수 이정후가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시범경기에서 4연속 경기 안타 행진을 이어갔습니다.

이정후는 오늘(26일) 미국 애리조나주 피닉스 아메리칸 패밀리 필즈에서 열린 밀워키 브루어스와 방문 경기에 3번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타 1타점으로 맹활약했습니다.

시범경기 타율은 0.333에서 0.417(12타수 5안타)로 크게 올랐습니다.

1회초 2아웃에서 밀워키 우완 선발 카를로스 로드리게스를 상대한 이정후는 풀카운트 접전 끝에 바깥쪽 낮은 체인지업을 건드렸으나 2루 땅볼로 아웃됐습니다.

첫 안타는 3-1로 앞선 3회초 공격 때 나왔습니다.

앞선 타자 브라이스 엘드리지의 투런 홈런으로 주자 없는 2아웃 상황에서 타석에 들어선 이정후는 제구가 흔들리던 우완 피터 스트젤레키를 쉽게 공략했습니다.

볼카운트 1볼에서 가운데 몰린 싱킹 패스트볼을 받아쳐 우전 안타를 생산했습니다.

이정후는 7-1로 달아난 4회초 공격 2아웃 1루에서 바뀐 왼손 투수 제주스 브로카를 상대로 우익선상 깊숙한 적시 3루타를 터뜨렸습니다.

볼카운트 1볼-1스트라이크에서 몸쪽 낮은 슬라이더를 정확히 받아쳤습니다.

이후 이정후는 대주자와 교체돼 경기를 마쳤습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
(사진=AP, 연합뉴스)
배정훈 기자
      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지